塞內加爾今開打疫苗 總統稱獲習近平支持關照先得疫苗

非洲多個國家醞釀開打疫苗，塞內加爾首當其衝。塞內加爾民眾對疫苗信任低迷，該國政府官員今天宣傳示範，希望說服民眾接種。塞內加爾衛生部長開打該國第一針疫苗，其他部長官員隨後。第一批疫苗20萬劑來自中國。塞內加爾總統麥基·薩勒接受本台專訪稱，疫情世界泛濫，疫苗是戰勝疫情武器，但是疫苗雖有許諾，但時間不等人，他向習近平求助，也向普京求要，中國第一批疫苗運抵塞內加爾，俄羅斯疫苗正在商議途中，這不是意識形態問題，而是中國的疫苗先到。

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據本台消息說，塞內加爾今天烈日炎炎，衛生部長迪約夫薩爾在眾人與電視直播注目下接受塞內加爾第一針劑新冠疫苗接種。薩爾將這一天稱為歷史性的一天。這是來自中國的國藥疫苗，薩爾說，他示範接種，希望讓人們接受疫苗，也希望顯示中國國藥疫苗的可靠性。塞內加爾相當部分的民眾對疫苗興趣缺缺。

塞內加爾官方其他官員，諸如外交部長塔爾薩爾，前總理恩蒂耶，以及該國新冠疫情防治專家賽迪都魚貫接種。

據衛生部長稱，塞內加爾成為非洲第一批宣傳開打疫苗的國家。塞內加爾稱該國的疫苗戰略成功，使得該國能夠獲得疫苗可打。衛生部長說，塞內加爾決定不必死死等候世界衛生組織推動的疫苗全球分配計畫。按照這一計畫，塞內加爾可以在3月下旬獲得批量疫苗。

中國國藥疫苗向塞內加爾提供首批20萬劑，儘管數量有限，但是塞內加爾同時也與俄羅斯商談獲得俄國疫苗。塞內加爾衛生部長稱，該國的計畫，是要讓所有60歲以上的患有各種慢性病的老人，以及醫護人員接種。

據本台消息說，塞內加爾明天按計畫全國普遍接種，此前幾天，疫苗已經完成運抵全國各地接種站

塞內加爾已經開始針對Covid-19的疫苗接種。疫情與疫苗雖然不是這個西非國家面臨的唯一問題，確實，打擊恐怖主義仍然是塞內加爾政府的優先事項之一。

塞內加爾總統麥基·薩勒接受本台特派記者專訪，回答關於為什麼要用中國疫苗的提問？因為這是經常出現的問題，塞內加爾許多人心中存有疑問。

據麥基·薩勒回答說，“自從疫苗問世以來，我們一直被與疫苗國際合作分發計畫Covax的各國眾多許諾中環繞。但是我們發現，隨着發達國家開始接種疫苗，該疫苗國際合作分發計畫Covax尚未能夠動員找到疫苗。儘管到3月底，人們相信首批國際合作分發計畫Covax疫苗可能會在塞內加爾降臨，但是顯然作為共和國總統，我不能簡單地等待到那時才有第一批Covax疫苗來到我們身邊。是因為此，我同時採取了積極的動議，與所有疫苗生產國和製藥集團討論雙邊疫苗計畫。就是這樣我轉向中國。最後，我們得到了中國國藥集團這些劑量，當然這多虧中國國家主席習近平的支持。我也向俄羅斯和俄羅斯總統弗拉基米爾·普京表達了意願。我們正在討論中，以便也能夠獲得“衛星5號”SputnikV疫苗。這正如我們已經與強生，甚至輝瑞公司有接觸討論一樣。我們正在努力...”