中國兩會：車輛安檢37道關，習總放心了嗎？

中國全國人大會議和政協會議分別於3月5日和3月4日在北京開幕。北京有關部門在本周一啟動安保措施，動員數十萬人值班巡邏，確保會議期間不發生重大事故。

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由於疫情嚴峻和“建黨百年”，今年兩會前北京各部門如臨大敵，各類安檢層層加碼：進京郵件快遞要“二次安檢”，“兩會”用車必須過37道安檢等等。今年的中國兩會也不會邀請境外記者進京採訪，僅邀請部分在北京的中外記者，通過網絡、視訊和書面方式進行採訪。

中國國家郵政局2月22日發通知說，從2月25日到“兩會”閉幕第二天為止，進京郵件快遞要全面“二次安檢”；並要求各級郵政管理部門避免事故發生。北京、天津、河北、內蒙古、遼寧、山西、山東等各地郵政管理局還協調聯動，構築環京寄遞體系的“護城河”防線。

除了郵件安全外，“兩會”用車安檢則被要求必須要過37道關，檢查內容包括車輛資質、外觀、安全性能等。北京市交管部門21日已經在亞運村機動車檢測場對兩會車輛逐一進行了“全面體檢”。為兩會服務的駕駛員本來就有多年執行重大活動的經驗，經過層層選拔並通過政治審查。但這些司機在今年兩會前還進行了防恐、防暴和疫情防控等培訓，並且全部完成了疫苗接種。

據自由亞洲的報道：兩會前，北京周邊的河北、山西、內蒙等地設立防線，不準外省人進入北京，特別要攔截外地來京的訪民，已有哈爾濱訪民在途中被攔截。瀋陽、哈爾濱等地的訪民，本周進入北京時被公安阻止。有外地訪民家門口有政府人員看管，北京的一些異議人士也被“上崗”。