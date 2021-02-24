中國駐法使館就旅法新疆維族婦女新書發表聲明被指“一派胡言“

去年夏天返回法國的維族婦女古力巴哈爾·買哈木提江日前推出了《中國“古拉格”的倖存者》一書，介紹了她在新疆再教育營被關押的經歷，該書引發法國媒體的高度關注，幾乎所有的主流媒體都對此進行了大量的報道。昨天周二，中國駐法使館發表聲明，譴責“她長期從事分裂主義、恐怖主義活動，是一個徹頭徹尾的分裂主義、恐怖主義分子。”

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聲明寫道，“2009年，古力巴哈爾以探親為由回國，參與煽動了烏魯木齊“7·5”事件”，同年，他們與“東突”組織頭目在法國勾連策畫了呼應烏魯木齊“7·5”事件的反華遊行示威等一系列分裂活動，其女兒也因他們誘導加入“世維會”。其後的2012年7月至8月、2014年2月至3月、2016年4月至5月，她與丈夫、女兒多次入境，妄圖在境內煽動製造暴恐活動。“

聲明最後寫道：”與古力巴哈爾·買哈木提江稍微熟悉的人，都知道她品質低劣、好逸惡勞、私生活混亂。”

聲明還特別點名批評世界報與費加羅報等媒體“將不值一駁的謠言視為珍寶”，“懷疑它們的職業道德、專業素養和政治目的”。

法廣就中國駐法使館的聲明採訪了古力巴哈爾的女兒，她向本台表示，她的母親拒絕對中國駐法使館的聲明發表任何評論，她本人也同樣如此，她說她自從2006年離開新疆之後就再也沒有踏上中國的領土，駁斥中國駐法使館有關她曾經多次入境中國以其其他的言論純屬“一派胡言”。

歐洲維吾爾學院主席，旅法學者蒂利努爾女士也在推特上表示：歐盟已經是第三次向北京提出要求，要求派遣獨立調查人員前往新疆考察，既然新疆沒有任何問題，為何不能夠對外敞開大門呢？

允許獨立考察人員前往新疆，這是絕大多數法國推客在中國駐法使館推號下面所作出的評論，法國中國問題研究專家，法國戰略研究基金會研究員Antoine Bondaz特別針對聲明揭露古力巴哈爾私生活混亂的說法評論說，“真有水平”。