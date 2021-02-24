新華社重金購買時代廣場大熒幕廣告宣揚北京領導世界抗疫形象

當世界衛生組織（WHO）派專家前往中國武漢調查蔓延全球的新冠病毒起源遭北京當局拒絕提供新冠原始數據之際，中國新華社在紐約時報廣場購買大熒幕廣告牌，吹噓中國政府抗疫成果，宣揚北京領導世界抗疫的形象。

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據福克斯新聞（Fox News）報導，中國官媒新華社自2011年以來就砸下巨資，在時報廣場租用“中國螢幕”（China Screen）巨幅廣告牌，每天24小時播放，向美國人灌輸中共意識型態。最近的廣告內容着重吹噓中國的“抗疫成果”，諸如“48.52%康復率”、“游輪通過檢驗”等，同時宣揚北京已援助世界80多個國家和地區抗擊新冠病毒，將繼續帶領國際社會攜手抗疫，宣傳畫麵包括幫助意大利、韓國和日本等國家抗擊新冠病毒的照片。

對此，美國國會參議員斯科特（Rick Scott）發推文指出：允許中共發布謊言並宣傳，“誰認為這是一個好主意？”，斯科特直言該讓時報廣場上的“中國螢幕”下架了。

2019年12月中國湖北武漢市爆發新冠病毒疫情，截至2021年2月24日，全球感染達1億1211萬人，248萬人染疫死亡；美國2826萬人感染，死亡50.2萬人。

有網友在相關報道後面留言稱：如果中共當時如實報告數據，全世界在去年2月就會開始大規模警戒，其他國家採用嚴格的措施至少可以減低災難。但中共不但隱瞞數據，還強烈抗議任何國實行中國旅行限制。中共隱瞞傳染人數和死亡人數罪責難逃，現在甩鍋，就像開車撞人，本來就是事故，撞人後逃跑說謊就是謀殺。

另一位網友寫道：美歐的人是不可能在中國登宣傳民主的廣告，而中國可以大搖大擺的在西方宣傳謊言，甚至羞辱所在國，西方還不動手堵漏洞，只看錢最後結局會比較慘。