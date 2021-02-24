法國譴責中國在新疆針對維吾爾人制度性鎮壓

法國外交部長讓·伊夫·勒·德里安周三今天在聯合國人權理事會譴責中國對西北新疆維吾爾族穆斯林的“制度化鎮壓”。但周一，中國剛剛讚揚在新疆和西藏的社會經濟發展是中國人權進步的“光輝榜樣”。

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據法新社今天發自日內瓦的報道，法國外交部長讓·伊夫·勒·德里安l（Jean-Yves Le Drian）周三在聯合國人權理事會前譴責中國對新疆維吾爾族穆斯林的“制度化鎮壓制度”。德里安說：“從中國新疆地區，我們收到的證詞和佐證文件，顯示出中國針對維吾爾人的不合理做法，以及大規模的制度化監視和壓制系統。”

法國外長勒·德里安是在聯合國人權委員會視頻會議上作上述批評。

周一，中國則讚揚新疆和西藏的社會經濟發展是中國人權進步的“光輝榜樣”。

法新社說，根據美國和澳大利亞機構的研究，至少有100萬維吾爾族人被拘留在新疆的“營地”中，有些維吾爾族人受到“強迫勞動”或“強迫絕育”。

中國斷然否認上述兩項指責，並稱“營地”是“職業培訓中心”，旨在使維吾爾人遭受無數次致命平民襲擊之後，使人們遠離宗教極端主義和分裂主義。

該報道說，法國外交事務負責人還對白俄羅斯“一系列嚴重的人權倒退”表示遺憾，白俄羅斯以“暴力侵害了人民的民主願望”。法國外長還批評敘利亞巴沙爾·阿薩德總統當局在他的盟友幫助下”，繼續對其人民發動戰爭。

勒·德里安還批評俄羅斯當局用該國製造的軍用神經毒劑”企圖毒害俄羅斯反對派阿列克謝·納瓦尼事件。勒·德里安l強調說：“在躲過死亡之後，阿列克謝·納瓦尼現在正在監獄中。”