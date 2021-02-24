法國CSA證實中國環球電視網輾轉求播

針對媒體透露遭英國下架的中國官方新聞英語CGTN頻道中國環球電視網前來法國尋求獲取重上歐洲波頻授權的消息，法國相關監管機構即法國視聽監管機構CSA證實確有其事，但拒絕告知下文。沒有消息報告CGTN（中國環球電視網）是否接洽了一家法國視聽媒體可以附體播放。

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據法新社昨天稍晚報道，中國官方新聞英語CGTN頻道已與法國視聽監管機構CSA接觸商討，如果取得令人滿意的結果，該頻道可被允許恢復在英國等被禁止的節目。

今年2月初，英國通信監管機構Ofcom撤銷了CGTN（中國環球電視網）的許可，中國環球電視網被指控實際上受中國共產黨監管約束。報道稱這對對該頻道帶來打擊，因為英國是中國環球電視網開展歐洲戰略的立足點。

根據歐洲委員會條約CETT（《歐洲跨境電視公約》），CGTN僅需獲得合法授權即可有權在歐洲其他地方廣播，包括在英國廣播其節目。但是，正如英國《金融時報》周一報道，法國高級視聽委員會（CSA）也向法新社確認，CGTN已於12月要求驗證是否屬於法國高級視聽委員會（CSA）職權範圍。中國環球電視網只需尋求一家法國境內的衛星波頻電視台准許播放，以符合屬於法國高級視聽委員會（CSA）管轄條件，則可以利用法國的這種CETT的能力，而在所有簽署國（包括英國）恢復其廣播其節目。而且，據法新社說，這無需執行任何特定的手續。

不過，如同所有歐洲以外的媒體一樣，中國環球電視網還需接受法國高級視聽委員會（CSA）的審查，比如是否有煽動仇恨與暴力，是否踐踏與沒有尊重人權尊嚴。法國高級視聽委員會（CSA）有權發放禁止令。

法新社說，這個制裁不是理論上說說而已，法國這家視聽憲警在過去曾毫不猶豫命令衛星運營商Eutelsat阻止傳播嚴重違法的頻道。