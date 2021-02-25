路透社：越來越多英國議員認為首相約翰遜應就新疆問題加大對華施壓力度

英國首相約翰遜正在與議會就對華貿易方式展開爭執，議會批評政府在譴責中國對新疆維吾爾族穆斯林的對待問題方面落後於其他國家。儘管英國目前沒有尋求與中國達成自由貿易協議，但議會兩院的議員們都希望找到一種方法，阻止政府與被發現犯下種族滅絕罪行的國家簽署協議。他們將中國作為一個主要例子。

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據路透社報道，越來越多英國議員認為首相約翰遜應就新疆問題加大對華施壓力度。英國目前陷入兩難境地，試圖在對新疆的道德擔憂和中國是一個巨大而重要的市場這一經濟現實之間取得平衡，一場圍繞貿易立法獲得議會通過的激烈爭執正在上演。

儘管英國目前沒有尋求與中國達成自由貿易協議，但議會兩院的議員們都希望找到一種方法，阻止政府與被發現犯下種族滅絕罪行的國家簽署協議。他們將中國作為一個主要例子。英國此前針對它所稱的維吾爾族穆斯林遭酷刑、強迫勞動和絕育譴責中國，稱這些行為達到了“工業規模”。

不過英國政府表示，應該由法院針對種族滅絕做出裁決，立法者不應該建立一套系統，在這套系統中，法院裁決決定貿易政策，或該系統使司法和議會之間的界限變得模糊不清。除非英國與北京展開貿易磋商，否則圍繞程序的鬥爭都是假設性的。

路透社說，不過，這表明越來越多的議員認為，約翰遜應該在新疆問題上採取更多行動向中國施壓。