尼日利亞300多名女學生遭綁架 聯合國強烈譴責

尼日利亞周五再次發生學校遇襲和學生遭綁架事件。尼日利亞西北部紮姆法拉州一所公辦女子中學周五凌晨遭遇不明身份的武裝分子襲擊，317名女學生遭到綁架，尼日利亞總統布哈里譴責這起綁架事件，並稱絕不會像綁匪讓步，聯合國強烈譴責這一綁架事件，呼籲立即釋放被綁架的女學生。

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尼日利亞總統布哈里周五晚間發布聲明，譴責這起最新發生的綁架事件，布哈里並表示，絕不會向綁匪讓步。尼日利亞經常發生綁架學生事件。武裝分子希望迫使遭綁架兒童家長和政府支付高額的贖金，以便快速斂財。

聯合國兒基會駐尼日利亞代表霍金斯周五表示，“兒基會嚴厲譴責這一襲擊事件，呼籲肇事者立即釋放遭綁架的女學生，呼籲尼日利亞政府採取措施確保人質安全獲釋，保障尼日利亞所有在校學生的安全。”

霍金斯表示，“兒基會對尼日利亞再次發生針對學生的野蠻襲擊事件感到憤怒和悲傷。此類事件嚴重侵犯兒童權利，對捲入其中的兒童來說是一段極其可怕的經歷，可能將長期影響他們的身心健康。”

霍金斯向聯合國新聞表示，對許多尼日利亞人而言，類似的事件已經成為了“生活的一部分”，武裝分子希望迫使遭綁架兒童的家屬和政府支付贖金，以便快速斂財，政府控制力不足的區域、以及農村地區的學校常常成為襲擊的目標。

尼日利亞此前已屢次發生武裝團體襲擊學校並綁架學生事件。 約一周前的2月17日，尼中北部尼日爾州的一所公辦寄宿制學校遭遇襲擊，有多名學生和教師遭到綁架，迄今仍未獲釋。

2020年12月11日，尼西北部卡齊納州坎卡拉鎮一所寄宿中學遭不明身份武裝分子襲擊，300多名遭到綁架的學生在大約一周後成功獲救。

2014年4月14日，極端組織 “博科聖地” 武裝人員從尼東北部博爾諾州奇博克鎮的一所中學劫持了276名準備參加考試的女學生，其中50多人逃脫、100多人先後獲釋，但仍有許多人至今未歸。