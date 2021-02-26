美國解密報告指沙特王儲批准殺害卡舒吉 美國宣布制裁沙特前高官及行動小組

美國周五公布一份解密報告指沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼批准了"俘獲或殺害”記者卡舒吉的行動。美國隨後宣布制裁一位沙特前高官以及一個特別行動小組。

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法新社報道，美國國家情報總監辦公室周五發布了一份解密的評估報告，顯示沙特王儲穆罕默德·本·薩勒曼批准了2018年10月“俘獲或殺死”《華盛頓郵報》異議記者卡舒吉的行動。

報告評估認為，薩勒曼批准了在土耳其伊斯坦布爾"捉拿或殺害"卡舒吉的行動。國家情報總監在這份4頁的報告中稱，沙特王儲將卡舒吉視為"威脅沙特王室"的人，並支持"必要的話採取暴力手段讓其保持沉默"。

美國隨即宣布制裁沙特王儲的一個特別行動小組以及沙特情報部門前二號人物艾哈邁德·阿西里。土耳其司法部門曾指責阿西里是2018年，在伊斯坦布爾領事館殺害卡舒吉案的指揮着之一。被美國財政部制裁的沙特"快速行動小組"被指屬於負責保護沙特王儲的精銳皇家衛隊，這個小組直接參與了在沙特或沙特以外針對異議人士的行動。美國財政部對上述個人及組織實施制裁及限制籤證。

59歲的卡舒吉生前是美國居民，為《華盛頓郵報》撰寫專欄，經常批評穆罕默德的政策。2018年10月，他在沙特駐土耳其伊斯坦布爾領事館內，被來自的沙特的暗殺小組殺害並肢解。沙特當局一直否認王儲涉案。

據路透社報道，五周前上任的民主黨總統拜登周三對記者表示，他已經閱讀了這份報告，並期待很快與王儲之父、現年85歲的沙特國王薩勒曼通電話。35歲的王儲穆罕默德是沙特事實上的領導者。

發布這份報告是拜登着手調整與利雅得關係的政策之一。此前多年，美國對於這個阿拉伯盟友和主要產油國的人權問題及其對也門內戰的干預，都選擇睜一隻眼閉一隻眼。

拜登正在努力讓兩國關係回到傳統路線上來。之前在特朗普當政的四年，美國與沙特的關係較為密切。