緬甸常駐聯合國代表因反對軍政權被撤職　數百示威者被捕

緬甸常駐聯合國代表覺莫吞自稱代表昂山素季的民選政府並呼籲聯合國"動用任何必要手段"致力恢復緬甸民主後，緬甸軍政府隨後宣布，撤銷覺莫吞駐聯合國大使職務；緬甸軍方加緊在全國範圍內鎮壓示威民眾。

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緬甸軍方2月1日發動政變，逮捕民選領袖昂山素季和所屬政黨"全國民主聯盟"許多高層，軍方政變奪權引發數以十萬計民眾走上街頭示威抗議。法新社報導，緬甸當局目前加緊武力鎮壓反政變示威抗議民眾，並動用催淚彈，水炮和橡膠子彈驅散示威者，甚至在個別案例中使用實彈。

緬甸常駐聯合國代表覺莫吞周五向擁有193個會員國的聯大表示："我們需要國際社會進一步採取最強硬的行動，立即終止這場軍事政變，阻止對無辜民眾的鎮壓並恢復民主，把權力交還人民"。覺莫吞併懇求緬甸境內"兄弟姊妹們"繼續抗爭。覺莫吞最後高舉三指向抗爭者致敬，並表示"這場革命務必要贏"。舉三指手勢已變成抵抗軍政府的象徵。

緬甸國營電視台周六晚宣布，覺莫吞"不再是緬甸駐聯合國大使"。緬甸廣播電視台也表示："覺莫吞不遵守國家的命令與指示，背叛國家，這是他從今日起被撤職的理由。"

據稱，緬甸的反政變示威持續，當地媒體報道，在蒙育瓦市，一名女子中槍死亡。軍政府並大規模拘捕示威者。維權組織說，數以百計的人被捕，大部分來自蒙育瓦市，他們由幾十部大巴送到監獄。