戴耀廷等香港泛民47人被控顛覆罪 台灣指香港不再容許政治多元

47名曾發起並參與去年香港民主派初選人士被控"串謀顛覆國家政權罪"，今天將開庭。歐盟駐港澳辦事處表示，深切關注47名香港民主派人士被起訴，要求當局立即釋放被捕人士；台灣民進黨也對事件表示嚴厲譴責，指香港不再容許政治多元。

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香港47名曾發起及參並去年民主派初選人士被警方控以"串謀顛覆國家政權罪"，全部人被通宵扣留，今天在西九龍裁判法院審判。被起訴人士，包括協調初選的港大法律學院前副教授戴耀廷、民主黨黃碧雲和林卓廷、社民連岑子傑以及參與選舉的商人林景楠等。

歐盟駐港澳辦事處周日發表聲明表示，深切關注47名香港民主派人士被起訴，要求當局立即釋放被捕人士。聲明指，控罪性質清楚表明，香港不再容許政治多元化。歐盟駐港辦事處促請港府和北京當局遵守《基本法》及《公民權利和政治權利國際公約》對自由和法治的承諾，歐盟將繼續密切留意事態發展。

另外，台灣民進黨周日晚間發布聲明對事件表示嚴厲譴責，批評港府拒絕民主人權與司法程序正義，以誘捕方式欺騙民主派人士到警署報到後，立即關押起訴，令人憤慨與震驚。民進黨要求立即釋放所有遭扣留的民主派人士。

聲明指，中共不斷擴張的極權主義已成為人類生存的最嚴重威脅。港府不斷用行動證明，香港已經成為中國的普通城市之一，毫無"兩制"的存在空間。

民進黨的聲明表示，香港社會已等同由中共當局直接統治，恣意逮捕收押異議人士，讓港人陷入自危與隨時可能遭拘捕的紅色恐怖中。民進黨表示，嚴厲譴責並要求中共及港府必須立即釋放所有遭扣留羈押的民主派人士，讓香港民主社會恢復原有的自由法治狀態。

中央社報道，"時代力量"晚間也發布聲明說，中共此舉，不啻是向全球民主陣營示威叫囂。諷刺的是，中國國台辦發言人馬曉光日前尚大言不慚地說兩岸需要"東風雨露"，然而為何又在此時大規模起訴泛民派人士。台灣人民看在眼裡，只會更加心寒。

時代力量還提醒台灣內少數對中國存有幻想的政黨，如果不儘快認清中共政權的冷酷本質，終將會被台灣人民唾棄。