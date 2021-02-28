英國接種疫苗人數突破2000萬 約翰遜稱"國家巨大成就"

英國政府周日宣稱，英國已有超過2000萬人接種了第一劑新冠疫苗，英國政府希望以民眾大規模接種疫苗擺脫這場危機。英國首相約翰遜表示，這是一項國家巨大成就。

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約翰遜周日在推特上表示：“目前英國已有2000萬人接種了第一劑疫苗，這是一項巨大的國家成就。”約翰遜呼籲所有接到通知的英國人都去接種疫苗，因為"每一劑疫苗在我們對抗新冠病毒的戰役中都會發揮作用"。

英國衛生大臣漢考克也對這一結果表示“非常滿意”，他對每個前往接種疫苗的人表示感謝，"因為我們越來越明確地知道疫苗可以保護每個人，保護我們的社區，疫苗也是我們所有人的出路。”漢考克並推特上發布的視頻中補充說：“我們還有很長的路要走，但我們正在取得長足進步。”

據英國官方周日發布的數字，英國接種第一劑疫苗人數達2008萬9551人，接種兩劑疫苗人數達79萬6,132人。

約翰遜日前宣布，所有英國成年人在7月底之前，都將接種第一劑疫苗。在達到2000萬人接種的"目標"之後，英格蘭地區近200萬名60至63歲民眾將可以開始接種疫苗。

據英國衛生部發布的最新數據，英國過去24小時新增7434人確診，新增死亡病例290例，兩項數據均較前一天有所下降。