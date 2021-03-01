禁止質疑解放軍死亡數字 北京緊急立法追訴辣筆小球

誰敢質疑去年6月中印邊境衝突中解放軍死亡數字？3月1日，南京當局以“侵害烈士名譽、榮譽罪”批捕20日被刑拘的微博大V辣筆小球，真名仇子明，但是他被控的罪名在他被刑拘時還不存在。中國司法機構只是在2月26日通過『刑法』補充規定相關罪名，3月1日正式生效。另外，人在海外的王靖渝，警方勒令其“回國自首”，否則他的父母“沒有好下場”。至此，已有至少7人因懷疑官方說法而受到威脅、拘留或被逮捕。

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“辣筆小球“仇子明3月1日被正式批捕，罪名就是3月1日開始實施的“侵害英雄烈士名譽、榮譽罪”，此罪名以前並不存在。2月26日，當局通過《刑法》修正案，增加新條款：“侮辱、誹謗英雄烈士，損害社會公共利益，情節嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權利。“辣筆小球”由此成為中國第一個被以這項最新罪名逮捕的人，引起輿論驚異，被指“欲加之罪”。

有網民說：“全世界的法律都講究法不溯及既往，這也算是開了先河了”，還有的說，“世界上有兩種法律，法律和中國法律，中國法律不符合法律的一般規律”。還有人指這是“為辣筆小球出一個量身定製的法律。”有人諷刺說：“建議把‘侵害英雄烈士名譽、榮譽罪’改為‘辣筆小球罪’，這樣更容易讓人記住”。也有輿論稱：原以為辣筆小球會跟新刑法擦肩而過，沒想到被倒追上了，他由此可以被記入中國法制史了。

在正式逮捕辣筆小球的同時，中國最高檢旗下“正義酷”官方微博3月1日發布“辣筆小球”懺悔視頻，畫面顯示，身不由已的仇子明稱自己的行為“泯滅良知”。

中印去年六月在邊境地帶發生流血衝突，事後印度方面旋即公布死亡20名官兵，中國官方遲至八個月後公布死亡數字共有四人，其中提到有人是為營救團長而犧牲的。“辣筆小球”微博評論說：“最大的官——團長活下來了，看來這個團長個性是‘飛將+脫兔+神機+血路+強運’。在此基礎上，‘外軍潰不成軍，抱頭逃竄。反正，我們贏了。”他還補充說：犧牲的這四位都是因為‘營救’而立功，連去救人的人都犧牲了，那肯定有沒救出來的啊，說明陣亡的不僅僅只有四人。這也是印度敢於第一時間公布陣亡人數和名單的原因“。“辣筆小球”就因為寫了這麼幾句話，官方稱其“侮辱英烈”，隨即被微博封號，2月20號被南京公安局刑拘，3月1日被正式逮捕。

中國官方對中方軍人死傷數字異常敏感，一旦發現有質疑的聲音，設法迅速撲滅。人在海外現年19歲的王靖渝近日在微博上發表質疑和批評在中印邊境衝突中陣亡的解放軍官兵的言論，遭到網民舉報。王靖渝對美國媒體表示，事發後中國警方對他發出網上追捕，警方勒令他3日內回國自首，否則在中國的父母“沒有好下場”。他對美國之音說，從他發出推文到警方突襲他家大約只用了20分鐘。警察用手銬將他的父母制服，事發後警方每日將其父母帶回派出所長時間問話，不準他們吃飯，威脅要刑拘他們，家外也有人24小時把守。