第71屆柏林電影節開幕

2021年2月17日，在德國柏林的赫爾曼·諾亞克（Hermann Noack）鑄造廠排列着為柏林國際電影節準備的獎盃--柏林熊。 第71屆柏林電影節被稱為撕裂的電影節，分兩個階段進行。

柏林電影節於3月1日早上拉開序幕。在新冠疫情的影響下，今年的柏林電影節與以往完全不同，分為兩部分，相當於兩個電影節。《南德意志報》稱，今年的柏林電影節是個被撕裂的電影節。

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第一部分是於3月1日到5日間舉行的在線電影節，只在網上對影業人員和媒體開放，是個數字電影節。柏林出版的《日報》報道說，它沒有紅地毯，沒有燦爛的明星，沒有觀眾和電影院里濟濟一堂的情景，只有專業人員和記者寂寞地坐在沙發上看電影的情景。這一部分有如沙發電影節。當然，媒體會對入圍電影發表評論，電影節也會於3月5日公布金熊獎獲者。

電影節的第二部分才對觀眾開放，計畫今年6月9日到20日在柏林各電影院舉行。觀眾這才有機會觀賞入圍柏林電影節的電影。

因新冠疫情，今年柏林電影節的規模大大縮小。平常要放400部電影的電影節，今年只放映166部電影。15部參賽影片中，有一部日本和一部韓國影片，但沒有中國影片。東道主德國有多部影片入圍參賽單元，其中導演和演員合二為一的丹尼爾-布呂爾（Daniel Brühl）導演處女作《鄰家》和多米尼克-格拉夫（ Dominik Graf）的《法比安》 "Fabian oder Der Gang vor die Hunde"備受關注。後者改編自凱斯特納（Erich Kästner）發表於1931年的小說，講述發生在納粹上台前不久的柏林故事。法國也有多部影片入圍參賽單元。

柏林出版的《日報》報道說，本來在二月份舉行的柏林電影節推到三月初舉行，沒有再往後推，是因為電影業運作的需要。至於六月份為觀眾開放的電影節是否會有電影節的氣氛，要看德國抗擊疫情的情形。