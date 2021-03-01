馬克龍：法國還需再堅持4到6周才可能放寬防疫措施

法國總統馬克龍周一表示，法國還需要再堅持4到6周才可能放寬防疫限制措施；為遏制疫苗惡化，20省加強防疫管制措施。馬克龍本周將召集內閣會議，研討重新開放公共場所的各種模式。世衛周一表示全球新冠確診有所回升。

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法新社報道，馬克龍周一在巴黎大區視察時，一年輕人向總統提問'"是否可能將宵禁時間從18點延後到19點，馬克龍回答說，"還要在堅持4到6周"。馬克龍表示，這一階段，老年人接種疫苗的效果將開始顯現，屆時醫院患者壓力有望減輕。

法國總理卡斯泰也宣稱，法國預計到5月中旬之前，完成50歲以上人口第一劑疫苗接種。而目前，法國僅有不到300萬人接種第一劑疫苗，其中完成兩劑疫苗接種的人數僅為156萬1000人。

周一在巴黎郊區Bondy醫療中心，一名前來接種疫苗的男子向馬克龍表示："我們不要實施封閉隔離措施"，馬克龍回答說，我聽到了您的意見，我們將竭盡所能"。

另據法新社援引政府方面的消息，馬克龍將在本周三或周四，召集周六卡斯泰及相關部長舉行會議，研討重新開放公共場所的各種模式，其中包括設立馬克龍曾經提到的"綠色通行證"。

法國衛生部周一通報，重症監護患者人數超過3500人，這是去年12月1日以來重症患者人數首次突破3500人。過去一天，重症患者新增52人，達到3544例，而入院人數也增加了150人，達2萬5430人。

另據報道，世衛周一表示，上周的全球新冠確診回升，這是七周以來首次。

世衛總幹事譚德塞表示，確診病例增加令人失望，但並不意外。他促請各國不要放寬應對疫情的措施，認為如果只是依賴疫苗將犯下錯誤。

譚德塞並批評富裕國家囤積疫苗，一些國家繼續優先為感染風險較低、較健康的年輕人接種，比其他地方的醫護人員和長者更早接種，令人遺憾。

世衛緊急項目執行主任瑞安表示，如果以為疫情可以在今年年底結束是不切實際的，但透過減少住院和死亡人數相信可以擺脫危機。