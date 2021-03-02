如何與中國打交道？(一)

美國有句俗語叫做“房間里的大象”，《費加羅報》記者飛利浦 · 熱立(Philippe Gélie) 2月25日發表長篇，他認為用它來形容美國和歐洲重整跨大西洋關係中視而不見中國非常恰當，就在歐洲與新上任的美國總統拜登就穩定和重建雙方都願意接受的夥伴關係的時候，中國問題給歐美關係投射上陰影。在國際關係中無論採取合作形式的互動，各國確認與中國打交道的方式將決定其貿易、外交和甚至國防政策選擇。

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房間里的大象

英文俗語“房間里的大象”用來隱喻雖然某件雖然明顯但卻被集體視而不見、而且大家不進行討論，甚至避而不談。

如何與中國打交道呢

那麼首先看看美國總統拜登的策略。新任美國總統拜登打算憑藉美國的新策略應對中國，改變美國前總統特朗普直接打擊的立場，因為單邊的貿易戰讓美國普通消費者和農民付出沉重代價。拜登政府設想從特朗普此前打貿易戰轉變成聯合民主政體，應對中國威權主義。

拜登曾經在2018年哥本哈根就行的民主峰會上演講，他曾經表示如果我們不捍衛自己的民主價值和我們的民主未來，沒有人會代替我們來行動。

美國新總統拜登上任後於2月4日在國會講話中指出，在他任職的頭幾個月，美國將組織一次民主國家首腦會議，召集世界各國各地捍衛民主國家和人士，為遏制威權主義的擴展做努力。

今年1月，法國蒙田研究所討論研究美國提倡的民主聯盟的形式和宗旨，從較鬆散的自願到更加嚴格的民主聯盟，明確包括反對中國獨裁的宗旨。