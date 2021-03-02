如何與中國打交道？(三) 避免低估對手

如何與中國打交道 ，對此前澳大利亞外交部長凱文·陸克文（Kevin Rudd）認為需要預測對抗。美國新保守派代表人之一羅伯特·卡根（Robert Kagan）認為美國要避免低估競爭對手。

廣告 繼續瀏覽後續

預測對抗

澳大利亞外交部長凱文·陸克文（Kevin Rudd）在《外交》雜誌上發表了引人入勝的分析，他強調了對抗風險的現實情況。

陸克文認為如果我們想避免這種衝突，則有必要在兩個大國之間設立莫種管理戰略競爭框架。

陸克文認為就像在與美蘇的冷戰時期一樣，敵對強國應在規則和渠道上達成共識，以便在外交關係，軍事行動和網絡活動方面實現最大程度的穩定，避免意外升級，並為合作與競爭提供應有的空間。

這個互動方式會使大國間有最大的自由度參與和激烈競爭，特別是在商業，意識形態，地緣戰略-等方面，同時避免發生致命的錯誤。陸克文認為，衡量成功與否的標準是到2030年是否能夠成功避免直接衝突或在網絡空間的衝突。

美國要避免低估對手

美國存在低估對手的風險。美國新保守派代表人之一羅伯特·卡根（Robert Kagan）在一篇外交事務文章中，指出無論是否喜歡，都是超級大國，他解釋美國人的問題：美國在國際上的力量超出了自己的視野和應有的地位。

這將成為美國在經常取得勝利後無法“贏得和平”的原因。卡根總結了該戰略形勢指出二十世紀到處都被美國推翻的外國領導人和政府，主要是因為他們對美國產生了錯誤的判斷，如德國和日本的戰敗，還有蘇聯、塞爾維亞和伊拉克的瓦解。

為了避免在21世紀發生類似的事件，尤其是美國與中國展開高風險競爭中，美國人必須適可而止，並接受命運和權力賦予美國的角色。