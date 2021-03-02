納瓦爾尼中毒案 美國制裁俄羅斯聯邦安全局局長等7名高官

美國政府周二宣布，針對俄羅斯反動派領袖納瓦爾尼遭下毒事件，制裁俄羅斯聯邦安全局局長波特尼科夫等7名官員。美國情報機構認定納瓦爾尼被下毒莫斯科當局是幕後主導。

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法新社消息，這是拜登政府針對俄羅斯的實施的首次制裁措施。現任總統拜登對俄羅斯採取比前總統特朗普更為強硬的立場。

美國財長耶倫周二表示，克里姆林宮使用化學武器讓政治對手"消聲"，顯示其無視國際慣例。一位沒有透露姓名的官員表示，美國此次制裁行動是與盟友歐盟協調聯合行動。

美國財政部指出，波特尼科夫等7名俄羅斯高級官員在美國的資產將被凍結，在美國與他們的任何交易將遭到起訴。受到制裁的還包括調查委員會主席巴斯特里金，他主要負責調查重大案件，並直接向普京彙報，其它3人包括檢察總長克拉斯洛夫、國家衛隊主席佐羅托夫，以及俄羅斯聯邦監獄總長卡拉斯尼科夫。14個與生產生化物品有關的實體，包括13間商業機構和一個政府研究機構，將面臨懲罰措施。

去年10月，歐盟也曾因納瓦爾尼中毒案，對波特尼科夫祭出制裁，包括凍結他的資產並對他實行旅遊禁令。

美國高級官員表示，美國的情報機構提出評估認為，俄國聯邦安全局使用名為"諾維喬克"（Novichok）的神經毒劑，在2020年8月20日對反對派領袖納瓦爾尼下毒。

美國與歐盟再度要求俄羅斯釋放納瓦爾尼。納瓦爾尼指責俄羅斯總統普京貪腐，激起民眾大規模抗議，他1月由德國返回莫斯科時被捕，送往流放地服刑。