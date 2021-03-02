蘇聯共產帝國終結者 戈爾巴喬夫90歲生日

蘇聯共產黨最後一任總書記、前蘇聯總統戈爾巴喬夫，2009年5月21日出席在莫斯科舉行的紀念第一個民主選舉的蘇維埃議會成立20周年會議。

蘇聯共產黨最後一任總書記戈爾巴喬夫90周歲生日。疫情關係，星期二隻能在ZOOM網絡平台慶祝。俄羅斯總統普京稱讚其為改變歷史的“卓越的政治家”。

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八十年代，戈爾巴喬夫力圖控制軍備競賽與推進蘇聯民主化改革，他被普遍視為是冷戰的終結者，同時也被共產體制的擁護者指責一手造成蘇聯的分崩離析。

中共總書記習近平曾經為蘇共王朝崩潰嘆息，2014年兩會期間談到蘇聯解體時稱：“戈爾巴喬夫輕輕一句話，宣布蘇聯共產黨解散，諾大一個黨就沒了......竟無一人是男兒，沒什麼人出來抗爭。”

不過，稍微知悉歷史的人都知道，八零年代末九零年代初，人心向背，蘇聯及東歐共產體制國家順應世界大勢一個接一個崩潰，戈爾巴喬夫作為蘇聯共產黨末代總書記，曾力圖內部改革挽救頹勢，但積重難返，加盟共和國一個個脫離而去。1991年8月24日，戈爾巴喬夫辭去蘇共中央總書記，下令蘇共中央“自行解散”。同年12月25日，戈爾巴喬夫宣布辭去蘇聯總統，為這個曾經不可一世的超級強權正式送終，蘇聯國旗隨之在克里姆林宮降下，歷史進入新的世紀。

這位1990年諾貝爾和平獎得主，為防疫在醫院中隔離了數月，他的發言人表示，戈爾巴喬夫將和朋友們以及前總統周邊的工作人員一同通過視頻慶祝他的生日。發言人說，“我們將舉杯為他慶生”，“我們將歡聚一堂，戈爾巴喬夫將會出席，並且發表祝酒詞。”

戈爾巴喬夫已收到世界多國領袖的祝詞，包括英國首相約翰遜，美國總統拜登，德國總理默克爾。

俄羅斯總統普京的賀電發表在克里姆林宮網站，賀電稱戈爾巴喬夫是一位“卓越、出色的政治家”，“是我們這個時代罕見的對國家和對世界歷史產生重大影響的人物”。

不過，戈爾巴喬夫的政治遺產最近這些年已被俄羅斯部分擦去，俄美關係跌至後冷戰時代最低點。俄羅斯佔領克里米亞，地緣政治干預等更加敗壞了美俄關係。

戈爾巴喬夫則警告冷戰重現，敦促莫斯科與華盛頓不管分歧多大繼續對話。

前蘇聯加盟共和國拉脫維亞外長林克維奇發推對這位前蘇聯領袖表示感謝：“他實施的開放改革本意在於拯救蘇聯，結果加速蘇聯帝國崩潰，為數千萬人打開了自由之路。”

一出描述戈爾巴喬夫人生道路的話劇上月在莫斯科上演後贏得眾多讚揚，一位觀眾說：“他改變了我們的國家，他才是時代的風雲人物”。

不過，批評戈爾巴喬夫造成蘇聯解體的仍大有人在。法新社在莫斯科街頭詢問一位女士，她表示：“我出生在蘇聯，我認為讓蘇聯破產是一個錯誤。”