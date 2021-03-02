馬克龍與魯哈尼通電話 要求伊朗"毫不拖延"地恢復遵守核協議承諾

法國總統馬克龍周二與伊朗總統魯哈尼通電話，馬克龍要求伊朗"毫不拖延"地恢復遵守核協議承諾，與國際原子能機構進行全面合作。歐洲將向國際原子能機構呈交決議案，譴責伊朗暫停原子能機構檢查其核設施的部分活動。國際原子能機構總幹事格羅西指出，在伊朗未申報的地點存在鈾顆粒。

廣告 繼續瀏覽後續

法國總統府愛麗舍宮周二晚間發布公告稱，在與魯哈尼的電話會談中，馬克龍對伊朗違反2015年維也納簽署的伊核協議的決定"深表憂慮"，強調伊朗重新恢復履行核承諾、與國際原子能機構展開全面合作的重要性。馬克龍並與魯哈尼談到伊拉克、也門及黎巴嫩局勢，並希望伊朗保持克制，做出有利於中東穩定安全的決定。

法新社報道，法國外長勒德里昂周二表示，歐洲將向國際原子能機構呈交一份決議案，譴責伊朗暫停原子能機構檢查其核設施的部分活動。

此前，國際原子能機構總幹事格羅西在日內瓦舉行的該機構理事會會議上講話指出，在伊朗未申報的地點存在鈾顆粒，原子能機構對此深為關切。

格羅西指出，自上個季度的報告發布以來，原子能機構已發布了11份報告，其中包括伊朗按照2015年《聯合全面行動計畫》履行其與核有關的承諾的情況。

在美國前特朗普政府2018年5月單方面退出伊核協議後，伊朗逐漸採取行動，突破協議規定。

伊朗議會於去年12月通過《反制裁戰略法》，規定政府如在一定期限內未發現對伊制裁有所“鬆動”，就應進一步突破伊核協議的相關限制。

格羅西表示，伊朗2月15日通知該機構，將從2月23日起中止履行《不擴散核武器條約》附加議定書所要求採取的一些核活動自願措施，其中就包括給予國際原子能機構更加廣泛的核活動監督權。

格羅西指出，在此階段停止或限制原子能機構的核查和監測活動將嚴重影響該機構報告伊朗執行核協議情況的能力。

為此，他於2月20日晚間抵達伊朗首都德黑蘭，“尋求雙方都能接受、不違反伊朗法律的解決方案”，並達成臨時雙邊技術諒解，在不違反《反制裁戰略法》的情況下，國際原子能機構將繼續在伊朗開展必要的核查和監督活動，時間最長不超過三個月。

格羅西並表示，在伊朗未申報的一個地點存在 多個“人為活動”產生的鈾顆粒，這清楚地表明該地點已存在核物質和/或受核物質污染的設備。18個月後，伊朗未對這些微粒的存在提供必要、充分的、技術上可信的解釋。在這種情況下，原子能機構深為關切，這一未申報的地點可能存在未申報的核物質，而且伊朗仍未按照《保障協定》報告這種核物質的存在。

伊朗也沒有針對其他三個地點向原子能機構做出任何的申報。伊朗沒有回答原子能機構有關這些地點可能存在核物質的任何問題。

格羅西表示，去年，針對其中兩個地點進行的環境採樣結果發現了人造鈾顆粒。上個月，原子能機構向伊朗政府轉達了調查結果和相關問題。

格羅西表示，在他2月20日至21日訪問德黑蘭的過程中，他向伊朗政府強調，當局在澄清與上述四個地點有關的《保障協定》方面缺乏進展。他表示願意與伊朗進行積極、集中的努力，以打破僵局，並毫不拖延地澄清和解決這些問題。