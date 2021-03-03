中國政協年會明午後開幕 發言人也談疫苗事

中國兩會之一政協十三屆四次會議將於3月4日下午開幕，3月10日下午閉幕。今次政協大會擬定的主要議程是聽取和審議全國政協常委會工作報告和關於提案工作情況的報告，列席十三屆全國人大四次會議，聽取並討論政府工作報告和其他有關報告，討論國民經濟和社會發展第十四個五年規畫和2035年遠景目標綱要草案，審議通過政協十三屆四次會議、政治決議等決議和報告。政協發言人今天談及了中國疫苗。

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據路透社今天報道稱，中國政協會議發言人郭衛民周三下午表示，政協十三屆四次會議將於3月4日下午開幕，3月10日下午閉幕。他表示，本次大會期間將安排開幕會、閉幕會以及兩次大會發言，其中一次大會發言以視頻會議方式舉行，安排六次小組會議。考慮到疫情防控需要和會期安排，今年大會延續去年的做法，邀請少量在京中外記者到人民大會堂現場採訪，通過網絡視頻方式安排三場委員通道採訪活動。

至於今年會期縮短的原因，他表示，一方面是總結了去年大會的經驗，一方面也是考慮到今年防疫的要求，去年大會考慮疫情防控和實際情況縮短了會期，壓減了人員，精簡了文件，線上線下相結合，大會開得很成功。

該報道說，中國去年政協會議在5月21日下午3時在人民大會堂開幕，5月27日下午閉幕。

中國全國政協十三屆四次會議新聞發言人郭衛民周三表示，中國始終把疫苗的安全性、有效性放在第一位，中國的相關技術標準與世衛組織和一些發達國家的要求基本一致；而有關中國出口疫苗是為了擴大地緣政治影響力的說法“是十分狹隘的”。

他在全國政協會議召開前的新聞發布會上並稱，先前在中國附條件上市的包括科興和國藥疫苗，三期臨床試驗結果都達到了世衛相應標準要求和中國技術指導原則要求。

消息沒有提及發言人是否接受了媒體提問才作上述回答。

據路透社說，據其介紹，截至2月底，中國已累計接種疫苗5,200多萬劑次；此外，中國已向69個國家和兩個國際組織提供疫苗援助，向28個國家出口疫苗。