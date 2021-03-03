中科新冠疫苗年產能很快達20億劑 稱安全

疾病控制與預防中心提供的這張2020年電子顯微鏡圖像顯示的新冠病毒顆粒。

中國科興生物一名發言人周三說，6月前該公司的新冠疫苗年產能可達到20億劑。這一數字是該公司此前表示在2月前能夠達到10億劑年產能的兩倍。關於香港一名63歲有長期病患及呼吸道病史的男子接種科興新冠疫苗兩日後死亡，疫苗製造商科興回應稱，疫苗經過大規模接種證明安全。

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據路透社今天報道說，中國科興生物稱6月前新冠疫苗年產能可達20億劑。中國科興生物一名發言人周三向路透社證實，6月前該公司的新冠疫苗年產能可達到20億劑。這一數字是該公司此前表示在2月前能夠達到10億劑年產能的兩倍。

該報道說，環球時報引述該公司首席執行官的話，最先透露了這一消息。

就香港一名63歲有長期病患及呼吸道病史的男子接種科興新冠疫苗兩日後死亡，香港衛生署周三指尚未能確定事件與疫苗有關。路透社說，中國內地媒體引述疫苗製造商科興回應稱，疫苗經過大規模接種證明安全。據科興控股董事長、總裁兼CEO尹衛東接受環球時報訪問時稱，導致疫苗接種後反應原因應由當地衛生部門決定，公司方面正在追蹤和等待調查結果。

據尹衛東說，“不過我們對科興疫苗的整體安全性充滿信心，因為從大規模接種的觀察證明它是安全的。”

伊利沙伯醫院指，死者患有糖尿病、血壓高及慢性支氣管炎，他於2月28日凌晨1時左右入院時清醒但呼吸困難，曾表示2月26日接種過新冠疫苗，然入院後六個小時內病情急轉直下，經搶救後不治。衛生防護中心總監林文健表示，仍未確定事件是否與疫苗有關，要留待專家委員會審視。他強調，目前使用的新冠疫苗經顧問專家審視認為是安全及有成效，接種的安全效益多於風險，因此接種計畫可以繼續。

香港上周啟動疫苗接種計畫，首批註射科興疫苗，而復星醫藥/BioNTech的“復必泰”疫苗將自下周三起為市民接種。

該報道引據香港政府周一表示，自2月22日以來，累計有逾2.7萬名人士接種第一劑科興疫苗，累計預約接種疫苗人數超過22.8萬名。