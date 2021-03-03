國際刑警組織截獲首批南非假疫苗

國際刑警組織發布聲明說，已經搗毀了南非假疫苗全球分銷網絡，“在兩大洲截獲了了成百上千劑非法疫苗”。國際刑警組織秘書長於爾根·施托克(Jürgen Stock)3日表示：中國警察“確定了一個銷售假新冠疫苗的網絡，並接管了生產場所，結果逮捕了80名犯罪嫌疑人，並在現場緝獲了3000多劑假疫苗”。

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施拖克還表示：儘管我們對這一結果表示欣慰，但這只是對抗假疫苗犯罪現象的冰山一角”。國際刑警組織在聲明中表示：這些逮捕行動突顯了國際刑警組織在召集公共和私營部門主要參與者以保護公共安全方面的獨特作用”。

國際刑警組織3月3日發表的一份聲明中說，在南非，“在豪登省傑米斯頓的一個倉庫中發現了約400安瓿，相當於約2400劑，其中裝有假疫苗。”

聲明補充說：“官員們還回收了大量假冒的3M口罩，並逮捕了三名中國國民和一名贊比亞國民。”

在中國，“警方成功地確定了一個銷售假冒Covid-19疫苗的網絡，突襲了生產場所，逮捕了約80名犯罪嫌疑人，並在現場查獲了3000多劑假疫苗”，國際刑警組織說。

國際刑警組織秘書長尤爾根·斯托克（JürgenStock）表示：“儘管我們歡迎這一結果，但這只是涉及Covid-19疫苗相關犯罪的冰山一角。”

國際刑警組織說，它也正在處理“有關假疫苗分發和針對醫療機構（例如療養院）的騙局企圖的其它報告。”

該機構警告公眾“目前沒有批準的疫苗可在線銷售。在網站或暗網上宣傳的任何疫苗均不合法，未經測試且可能很危險。”

聲明總結說，任何購買這些假疫苗的人都“冒着風險，並將錢交給有組織的犯罪分子”。