侯志明批“法國最高視聽委員會”輕易、悄聲頒發播放權

“法國最高視聽委員會”3月4日通過了中國環球電視網（CGTN）落地許可，環球電視網將可繼續在歐洲播出，包括英國。法國著名漢學家，人權活動家侯芷明4日晚接受了法國國際廣播電台中文部的專訪。她對“最高視聽委員會”輕易、悄聲地頒發播放權表示失望。侯志明女士表示，“法國最高視聽委員會”不了解中國沒有新聞自由的現狀，忽略了中國環球電視網（CGTN）是一個”不屬於新聞而是宣傳“的機構。

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侯志明女士表示：這是一個重要的消息，因為英國通信管理局在2月4日裁定吊銷中國環球電視網在英國的廣播執照。英國方面指出，由於該台最終是由中國共產黨所控制，這不被英國廣播法規允許。侯志明女士表示，英國方面做出這一裁定之後， 中國環球電視網就沒有地方可以發它的新聞。

她表示：但我們聽說，從去年12月初，中國環球電視網（CGTN）向“法國最高視聽委員會”申請歐洲轉播權。結果出人意料，法國最高視聽委員會可以說是”偷偷地“通過CGTN播放執照。

侯志明女士表示，這種輕率的做法是不應該的。如果英國政府和德國的一些電視台都拒絕中國環球電視網繼續發送它的新聞，他們這樣做的原因是，他們覺得中國環球電視網不是一個私人媒體，不是一個公民媒體；而是中國共產黨的媒體；共產黨的媒體利用它的新聞，它的報紙，他的電視台，利用這些媒體平台傳播它的理論，他的政治觀點，宣傳共產黨的政策。所以，我們認為，中國環球電視網不是一個新聞媒體而是宣傳。

侯志明女士表示：英國拒絕繼續和環球電視網合作，還有一個原因是2013-2014年，一名英國公民被抓。中方認為這名英國人犯有經濟罪，其實我們不太相信。當時這名英國公民被強迫逼供，逼迫認罪。中國環球電視網被指播放英籍私家偵探韓飛龍（Peter Humphrey）被迫認罪的電視畫面。這名英國公民在電視上還曾說：我有罪；中國政府對我特別友好。我認罪等等。在電視上”認罪“的英國人名字叫Peter Humphrey。

侯志明女士講述道：這名英國人回國後對大家說，他怎樣被強迫逼供；電視”認罪“的時候他手上有手鐐。他當時根本沒有自由講述他內心的真理。

侯志明女士表示：我們認為在現在的氣氛里，外國記者在華的工作環境非常不理想。現在很多記者都不可以回到中國去；在中國採訪時會受到很多批評；有的記者會受到嚴厲的批評和攻擊。

所以我們認為，目前有一個非常不公平；不對等的態度。中國應該採用對等的態度對待在華工作的電視台工作人員；不論是報刊或是電視台的外國記者都應該以對等的態度對待他們。而現在的情況不是這樣的。

她表示：在目前這種狀況下，“法國最高視聽委員會”如此輕鬆容易地允許中國環球電視網落地歐洲，我們認為，這是一種非常非常不理想的狀況。我們法國公民非常反對政府的這種態度。因為政府不懂得中國現在真正的情況。現在的中國根本沒有新聞自由，都是些宣傳。我們不要淪為給她提供宣傳的平台；並給她提供這種優惠的環境。