侯芷明批法國CSA向中國環球電視網頒發播放執照 指CGTN歐洲長驅直入 而歐洲媒體則遭中國嚴禁

法國媒體主管機關法國最高視聽委員會宣布，通過中國官媒中國環球電視網（CGTN）的播放執照申請。這表示CGTN將能繼續在歐洲播放節目，包括在英國。2月初，中國環球電視網因受控於中國共產黨而遭到“英國通訊管理局”（Ofcom）撤銷牌照。法國CSA的決定，實際上顯示繞了一圈，CGTN還是可以在歐洲合法播送節目。法國著名漢學家，人權活動家侯芷明對此表達困惑，並批評法國有違歐洲人權自由團結一致原則。侯芷明還批評法國允許中國外宣媒體進入法國，而法國的眾多媒體卻遭禁，根本不能進入中國。

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據法國著名漢學家，人權活動家侯芷明今天回應法國最高視聽委員會准許中國官媒中國環球電視網（CGTN）的播放執照申請，允許該中國官方媒體不僅在法國落地，並通過法國向歐洲全境進駐開播，對本台回應批評說，她不能明白法國CSA的決定。

侯芷明稱此決定引發震驚。

據侯芷明批評說，中國環球電視網對外簡稱做CGTN，在全世界開播，法國CSA現在允許其在法國落地，有違與一個歐洲國家的團結一致精神，而正是英國剛剛解除了中國環球電視網的播放權。中國環球電視網現在由此又可以進入法國，並去全歐洲。眾所周知，中國環球電視網是一家宣傳電視台，直接由中國共產黨領導，懷有政治宣傳的目標。在中國環球電視網的節目中，是為著宣傳中國的政策，宣傳中國共產黨的政策。

據侯芷明批評說，法國CSA允許中國環球電視網落地法國，要知道這是在允許一個目前被指控正在關押維吾爾人，性侵婦女，強行讓維吾爾婦女節育，鎮壓西藏人的中國，用中國的媒體管道，在歐洲對這些局面宣傳他們的官方說辭。而歐洲則沒有任何可能進行制裁。

據侯芷明指出，正是中國環球電視網播放那些被拷上手銬的中國人電視認罪鏡頭，認罪的人包括那些應當受到尊重的律師等，甚至是外國人比如英國人佩特杭特利，瑞典人佩特達林，以及那些記者和在中國工作的人，也被中國環球電視網播放認罪鏡頭。在這些鏡頭裡，這些人被迫念出悔罪文件，承認在中國犯下罪行。而CSA正是向這樣的一個電視台發放許可，允許中國環球電視網在法國以及在歐洲開播。

據侯芷明批評說，我們常說要對等，要透明，但是要說對等，我們知道有多少西方國家的記者被禁止跨進中國，法國24台長期以來申請在中國落地無果，法國世界報以及其它法國媒體或是被禁止，或是只要這些媒體報道涉及中國就遭到威嚇。侯芷明說，由此看出來所謂的對等其實是零。

侯芷明還譴責說，中國環球電視網獲許在歐洲開播，而我們卻被中國禁止。

據報道稱，有鑒於中國環球電視網CGTN引發的風波與爭議，法國主管機關CSA曾在新聞稿中強調，“CSA將會特別注意CGTN是否遵守法規要求”。