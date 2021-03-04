兩會召開在即 北京維穩較往年緊 章詒和首次被監控

2021年3月，中國全國人大政協兩會啟動前夕，當局對異議人士的維穩監控比往年範圍更廣，甚至是溫和紅二代的章詒和亦首度被監控。

俗稱「兩會」的中國全國人民政治協商會議和人民代表大會將於今(4日)明兩日先後在北京人民大會堂召開，而「兩會」期間針對異見人士的維穩活動今年雖然較遲展開，但力度較往年強，外地人士除上訪者外，宗教人士亦成了驅趕對象；而監控對象範圍更廣，甚至是溫和紅二代的章詒和亦首度被監控，令她向對方詰問：「(當局)害怕什麼？」

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將於今天下午迎來政協大會開幕式的人民大會堂，早上已加強保安，而大會堂附近的長安大街和附近街道，稍後亦會分階段實施交通管制，情況一如往年；但驅散外地上訪民眾的行動，以至針對維權人士的「被旅行」、「被看看」，甚或是小區加派站崗人員的動作，則遲至本月1日才開始，較往年2月下旬開始的時間略晚。

不過，維穩力度顯然加強，從中國微信和推特的帖文可見，除了上訪民眾被驅趕離京外，外地基督徒亦成了驅趕對象；而由外地赴京的亦被攔截，長春維權人士趙利春本月1日早上被當局從長春西站強制抓回，左手被抓掉一塊皮。至於已經在京的前往上訪亦被攔截，維權律師倪玉蘭昨日發推，指中國政府明令不許「截訪」，但當日位於東堂子胡同的公安部信訪處，「到處都是截訪人」；她又說，另有不少維權人士被帶到派出所或傳喚，大約24小時後獲釋。維權人士陳燕華昨天亦抱怨：「不讓去政府部門又不讓看朋友，只允許我在我住的附近買菜，不給解決問題，還限制自由真無語。」而曾經向北京當局申請遊行的維權人士馬波亦被警告，若要出行，須打招呼，令他心感不滿。

但較為著名的維穩對象更是連網上發聲的權利亦被限制，以獨立記者高瑜為例，昨晚便在推特發帖，「准風月談時間開始。」暗諷不準談政事；另外，又說「本人聲明大自然、花鳥魚蟲仍在本人關注之下，尤其狗與貓」亦顯然是諷刺當局監控她。

監控名單範圍今年顯然擴闊了，據了解，微博已被封的紅二代作家章詒和亦首度被監控。已退休的清華大學社會學系教授郭於華昨日發推，指章詒和在朋友圈中透露，前天警察上門“看看”她，但這種兩會前的防範慣例，「以前從未來過，現在把我這個老人也列入了」她向對方表示：「我是持不同政見者。——害怕什麼？」

章詒和是中國開國民主黨派創辦人、交通部長及《光明日報》社社長章伯鈞的二女，現為退休作家，着有《往事並不如煙》(又名《最後的貴族》)、《一陣風，留下了千古絕唱》及《伶人往事》。