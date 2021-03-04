疫下中國兩會正常日開會 股市未喜

中國3月召開全國人大和政協“兩會”，預計貨幣政策將繼續執行穩定基調，市場對3月沒有任何降准和降息的預期。放眼未來三個月，降息預期依舊冰封，數量工具方面，認為可能降準的想法稍有擡頭，不過目前佔比極低，僅約2%尚不成氣候。中國股市周四收跌，滬深300指數跌幅創七個多月來最大，因投資人擔憂估值過高，拋售消費和原材料股票。

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據路透社今天報道說，中國股市滬深300指數收跌3.2%，單日跌幅創逾七個月最大。

滬綜指收跌2.05%報3,503.49點。滬深300指數收跌3.15%，單日跌幅為2020年1月以來最大。滬深300主要消費指數收跌4.91%，原材料分項指數跌4.82%。科技股也下跌，創業板指數收跌4.866%。上證科創板50成份指數收跌2.59%。

‎前海開源基金投資經理Yang Delong表示，投資者正在輪轉出消費、新能源和科技股，因估值引發擔憂，並增持被低估的地產、銀行和保險股。

消息稱，深綜指收跌 2.9%。

路透社報道稱，全國人大會議將於周五（5日）開幕，新加坡大華銀行發表報告預期，中國料將一如去年般不對今年經濟增長設訂具體目標；因低基數效應，該行預測中國2021年GDP增長將達到8.5%，而長期隱含GDP增長目標相信在4.5-5.0%之間。報告稱，受去年的低基數影響，中國今年的GDP增長將會非常高，因此今年是否設訂增長目標並不重要，也不會成為衡量未來幾年增長的指標。

報道稱，2021年第三期中國固定收益市場展望調查預期，中國3月召開全國人大和政協“兩會”，預計貨幣政策將繼續執行穩定基調，市場對3月沒有任何降准和降息的預期。放眼未來三個月，降息預期依舊冰封，數量工具方面，認為可能降準的想法稍有擡頭，不過目前佔比極低，僅約2%尚不成氣候。

在穩定的政策預期下，受訪機構對3月債市看法較為平靜，此前認為央行有收緊態度引發的不安情緒已經明顯緩和。