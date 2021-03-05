全球聯署行動：為聲援香港民主呼籲抵制北京2022年冬奧會

近二百名各界人士日前參與一項全球聯署行動，聲援香港民主，並呼籲抵制北京2022年冬奧會。聯署聲明起草人分別為王丹、蘇曉康、王軍濤、胡平四位海外民運人士。據報道：在美東時間3月4日上午9時至下午9時之間，共有居住在美國、英國、加拿大、日本等國的188名各界人士在聲明下簽名。

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活動發起人之一、中國民運人士王丹對“自由亞洲”電台表示：該聯署聲明的英文版在3月5日被發送給了美國國務院、眾議院及白宮的相關官員。目前，第二批聯署名單正在徵集中。截止到美東時間3月5日中午12時為止，已有31人參加了第二批聯署。

該聲明指出，鑒於中共政權在香港、新疆及大陸所推行的多種暴政，及其對台灣自由民主體制的持續威脅，中共政權“已經具備法西斯政權的性質，不配主辦奧運會這樣重大的國際體育活動”。因此，該聲明呼籲“各國政府在中共政權未能切實改善人權狀況，停止上述各項迫害人權的行為之前，共同抵制2022年北京冬奧會”。

王丹表示，3月4日，在得知47名被控涉嫌違反“國安法”的香港民主派人士被當局全部收押後，他和許多支持香港抗爭的人士都感到很氣憤，並進行了相關討論。在討論中，他們也談到了中共的各種人權迫害行為，尤其是中共對維吾爾人的迫害情況。為了對中國當局的這些行為進行聲討，決定“呼應國際社會人權團體的呼籲”，通過發布聯署聲明的形式呼籲抵制2022年北京冬奧會。王丹還對媒體表示：“我想，提出抵制奧運會，很簡單一個理由就是奧運會有奧運會的基本精神，它不僅僅是一項體育活動。”