2021年中國國防支出13553億元，比2020年增長6.8%

第十三屆中國全國人民代表大會第四次會議3月5日在北京召開，中國總理李克強宣讀了政府工作報告。隨後，中國財政部在全國人大會議上發布政府預算報告。根據會上提交審議的預算草案，2021年中國的國防支出為13553.43億元人民幣（約2090億美元），比2020年增長6.8%。

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分析人士指出，這也是中國國防預算首次正式突破2000億美元大關，同樣也是至少二十年來最低的百分比增長。在全球經濟增長放緩的時期，中國軍費預算有所下降，但隨着中方日益強大的軍隊逐漸成熟，已經是世界第二大國防預算的中國軍隊不再需要快速擴張，軍費預算也從多年來兩位數的百分比增長穩步下調。梳理往年數據可以發現，自2016年以來，中國國防預算增長率已連續6年降至個位數，增長幅度維持在6.6%-8.1%之間。2016年至2020年，國防費預算增幅分別為7.6%、7%、8.1%，7.5%和6.6%。2020年受新冠病毒疫情影響，中國國防費增速放緩。

此前，全國人大新聞發言人張業遂4日在新聞發布會上表示，中國的國防開支總體上與國家經濟發展水平相協調。他稱，保持國防開支適度穩定增長，是維護國家主權、安全發展利益、履行國際責任義務，適應中國特色軍事變革的需要。他強調，中國的國防開支是公開透明的，每年的國防開支預算都納入國家預算草案，由全國人大審查批准。

作為全球第一軍事強國，美國的國防開支在2020年10月1日至2021年9月30日財年期間估計將達到約9340億美元。華盛頓曾多次抱怨中方的國防計畫缺乏透明度，這加劇了人們對北京旨在取代美國成為東亞主要軍事力量的猜測。美國參謀長聯席會議主席馬克·米利（Mark Milley）去年12月8日在出席論壇活動時發言稱，中國經濟強盛後投入大量資源提升軍事實力，試圖在2035年追上美國，並以本世紀中葉在軍事衝突中擊敗美國為目標。

米利當天以視頻方式參加了《華爾街日報》CEO峰會。他在談及北京的強軍野心時表示，中方正在嘗試這樣做的道路上。他說，“這無疑是美國當下和未來數年面臨的一個重大安全挑戰。” 米利稱，為了抵禦崛起的中國，美國必須發展自己的經濟和軍事力量。他警告稱，“我們不希望大國競爭演變成大國戰爭。如果真的發生，那將會是場災難。”

米利談到，40年前，中國軍力完全比不上美國。他表示，而隨著中國經濟地發展，北京投入巨資建設遠洋海軍、研發新式戰鬥機、強化反介入/區域拒止（A2/AD）能力，並拓展到太空、網路軍事層面。他認為，現今中國軍力已很可觀，照這樣下去，有朝一日勢必會與美國平起平坐。米利稱， 美國軍方必須準備好在太空和網絡領域中發起進攻和防禦行動，特別是針對中國和俄羅斯這樣的對手，這兩個國家都在發展這些領域的軍事能力。