中-歐7500英里長海底電纜引爭議

中國一條長達7500英里的海底電纜將在今年晚些時候從中國通到法國東南部馬賽港口的一個受歡迎的日光浴場附近。這條新的和平電纜可能成為美中因特網地緣政治角力的新熱點，並且可能使歐洲夾在美中角力之中。

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海底電纜將於今年晚些時候在法國馬賽港口一個受歡迎的日光浴場附近出現。這條名為“和平”的電纜將從中國陸路穿越到巴基斯坦，然後在巴基斯坦通向水下並經過非洲之角(Horn of Africa)，蜿蜒約7500英裏海底，然後終止在法國。

據彭博社3月5日報道，這條海底電纜每秒可傳輸的數據量相當於美國網飛（Netflix）網路視頻公司播出9萬小時的數據。這條海底電纜大多用來提高中國在歐洲與非洲企業的網絡服務速度。

法國電話公司Orange SA運營這條電纜在馬賽的接收站。該公司的國際網絡主管Jean-Luc Vuillemin表示，這是一個中國向歐洲和非洲投射力量的計畫。

從因特網地緣政治來看，這條海底電纜折射出一個新的熱點，因為它涉及到中國電信設備巨頭華為公司。美國聯邦通信委員會（FCC）去年再次把華為定性為美國的國家安全威脅，並重申華為給美國的通信網絡帶來威脅。

美中近年來的貿易和政治角力與華為有直接關聯，而建造這條海底電纜的恆通集團其第三大股東正是華為。華為為這條通往歐洲的海底電纜提供傳輸、登陸接收站的所需設備。而登陸接收站被認為是進行海底電纜監聽最容易下手的環節，包括在興建時暗中植入“後門”。

彭博社報道說，Alphabet Inc 的谷歌和臉書公司表示，他們不會使用這條海底電纜，因為他們已經有足夠的傳輸纜線。就算他們想使用這條中國電纜也很困難。這篇報道說，因為美國以國家安全為由，正在帶頭抵制很多中國的電信設備製造商，其中包括華為。

海底電纜具有重要的戰略意義。目前全球98%的國際互聯網傳輸量和電話流量是通過大約400條海底電纜進行的。其中很多是由美國公司擁有和運營的，這強化了美國在因特網的主導地位，也增加了美國和其盟友對海底電遭破壞或被監聽的顧慮。

伊朗國營媒體Press TV 3月6日報道說，中國通往歐洲的這條海底電纜會加劇美中關係緊張。此外，有報道說，消息人士表示，法國準備頂住美國就這條海底電纜對法國施加的壓力，但是法國有可能用限制特定種類數據使用這條海底電纜傳輸來安撫美國。

法國總統馬克龍今年早些時候說，法國政府不希望在美國的壓力下，把中國排除於法國網路基礎建設之外。馬克龍上個月曾表示，部分原因在於這樣法國就不會“完全依賴美國的決策”。

德國總理默克爾2月5日在與馬克龍總統召開的記者會上拒絕美國試圖孤立中國的做法。默克爾拒絕把中國排除在德國的網路基礎建設之外。她說，她不認為在這個數位年代與中國脫鉤是正確的做法。