國際婦女節 人權組織：致敬中國的勇敢女性

3月8日國際婦女節之際，總部位於英國倫敦的人權機構、國際特赦組織通過推特表示，“在爭取人權的運動中，女性的力量不可忽視：她們的勇敢、堅韌、智慧讓我們看到中國人權進步的希望”。該組織稱，“ 今年的國際婦女節，讓我們向這些勇敢的中國女性致敬”。

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國際特赦組織的聲明寫道，“40多年前，聯合國選擇正式將3月8日作為表彰婦女的力量的日子。這一天彙集了世界各地對於女權的呼聲，令大眾了解性別歧視，同時增強了全球女性的聲音。”聲明稱，“但我們今天慶祝的‘國際婦女節’實際上發源於國際勞工運動，而早在一個世紀前，中國就已經開始慶祝婦女節。中國勞動婦女扮演的角色，不單體現在全球位於前列的女性勞動參與率，她們亦是經濟的重大推動力。”聲明表示，“ 在爭取人權的運動中，女性的力量更是不可忽視：她們的勇敢、堅韌、智慧讓我們看到中國人權進步的希望。在今年的國際婦女節，讓我們向這些勇敢的中國女性致敬。”

國際特赦組織提到的爭取中國人權進步的女性代表包括，長期關注工人、婦女和中國社會各階層相關的平權議題，出生於1991年的女權主義者李翹楚。該組織提到，“2020年的元旦，李翹楚被北京警方以‘尋釁滋事’的名義帶走，之後她在推特上發布《戴手銬過新年》，開始實名公開發聲，她在推特上記錄被指定居所監視居住的4個月、多次取保候審、傳訊、約談的經歷— — 患有抑鬱症的她，不僅在關押中遭遇殘酷待遇，還要應對警察頻繁的騷擾。即使如此，她仍積極為在關押中的許志永、常瑋平、丁家喜、程淵、陳玫等人發聲。” 2021年2月6日，李翹楚被山東警察以“煽動顛覆國家政權罪”的名義帶走，原因似乎是因為她投訴了關押許志永的山東臨沂看守所夥食存在問題。

因探訪報導武漢新冠疫情而入獄的公民記者張展亦受到致敬。國際特赦組織提到，“張展曾是一名律師，2020年2月，她前往中國新冠肺炎疫情的中心武漢，被當地疫情造成的災難所震撼。尤其是其他獨立記者被拘押的事件，以及受害者家屬被騷擾的情況，讓她開始利用微信、推特和YouTube等網絡平台講述她的所見所聞。2020年9月15日，她被當局以‘尋釁滋事罪’起訴，最終獲刑四年。為了抗議自己被拘押和堅持自己無罪，張展於2020年6月開始絕食。此外，她還被強行戴上腳鐐，雙手被24小時束縛超過3個月。”

聲明指，“在審判中，當審判長向張展核實個人信息時，張展反問審判長：‘你不覺得你把我推上被告席，你的良心會告訴你這是錯誤的嗎？’當審判長宣布合議庭與公訴人名單時，張展再次避開回應審判長的提問，再次發問：‘在你糾正你的錯誤之前，我沒法回答。這是審判你的法庭，不是審判我的法庭。’她說：‘公檢法如果要對人民審查，可以把任何人推上法庭。國家的恐懼來自於對人民的不信任’。”據悉，在剩餘的庭審過程中，張展一言不發，最終獲刑四年。此外，同樣被提到的還包括，走上“救夫”維權之路的中國維權律師余文生的妻子許艷，及反對性騷擾及性侵事件的中國MeToo運動參與者等。