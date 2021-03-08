重症患者顯著增加 巴黎大區醫院不堪重負 英國單日新增確診減至5千以下

法國重症監護病房的新冠病毒感染患者人數周一顯著增加，巴黎大區情況再次變得嚴峻，巴黎大區一些醫院取消非緊急手術以應對大量湧入的新冠肺炎患者；而英國單日新增病例減至5千以下，為去年9月底以來最低；意大利感染新型冠狀病毒死亡人數超過10萬。美國疾控中心表示，已接種疫苗人士可不戴口罩室內聚會。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報道，據法國衛生部最新統計，法國周一新增重症患者381人，總共達到3849例。自一月初重症患者人數下降到2600以下之後，重症患者人數不斷攀升。巴黎大區衛生局局長AurélienRousseau表示，巴黎地區“情況非常緊張”。衛生局不得不下令巴黎大區各大醫院減少40%非必要外科手術等，以應對大批湧入的新冠肺炎患者。法國衛生部周一晚間通報，新增確診5327例，新增死亡360例。法國接種第一劑疫苗人數達到397萬8000人。

另據英國政府周一發布的數據顯示，英國新增確診由前一天的5177例減少為4712例，為去年9月28日以來的最低點。

英國政府指出，全英已有2237萬7255人接種第一劑疫苗，超出前一天的2221萬3112人。

不過，英國首相約翰遜表示，最近的疫情數據正面，但民眾仍然要謹慎，防範感染病例回升。約翰遜周一在首相府的記者會表示，最近的跡象令人鼓舞，但去年夏天，確診病例比現在還要少很多，但之後病例上升。

英國周一起落實放寬防疫限制的"路線圖"，小學生可以回校上課，但要加強檢測。

意大利感染新冠病毒死亡的人數超過10萬。衛生部周一公布，新增死亡318例，累計死亡10萬103人，成為全球第7個染疫死亡人數突破10萬的國家。

意大利周一新增1萬3902人確診，較周日超過2萬例回落，估計是周末期間檢測量較少導致。另外新增687名患者住院，較周日400多人上升，重症人數增至2700人。總理德拉吉承認，情況惡化，政府將大幅加強疫苗接種計畫。

另據報道，美國疾控中心發布新的指示，已全面接種疫苗人士可以與其他打了疫苗的人，不戴口罩，在室內小規模聚會。根據新指引，已接種疫苗人士也可以在不用戴口罩下，探訪另一個家庭中沒有注射疫苗而屬於低風險感染人士。

美國至今有大約3千萬人，即9.2%人口注射輝瑞、莫德納和強生的疫苗。接近18%人口即5890萬成人至少注射一劑疫苗。

據美國約翰霍普金斯大學數據顯示，美國仍然是全球疫情最嚴重的國家，累計確診2898萬8762例，累計52萬4979人死亡。美國上周新增確診下跌12%，而疫苗接種工作加快至每天注射220萬劑。

路透社報道，美國新增病例連續8周回落，直至本月7日的一周平均每天新增6萬例確診，上周的死亡病例有1萬1800例，下跌18%，是自去年11月底以來最低，平均每天有1686人死亡。

美國疾病預防控制中心數據顯示，目前美國約有2800萬人接種了疫苗，佔總人口8%。