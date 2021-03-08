香港近二百名公務員拒絕效忠

北京通過港版國安法強化控制香港之後，香港自由空間遭嚴重擠壓，當局去年底開始要求公務員以宣誓或簽署聲明形式表態擁護『基本法』及效忠特區政府。但是，香港當局8日稱，有100多至200名公務員沒有簽署效忠聲明，他們必須離職。

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迫使公務員效忠，批評人士指責香港當局企圖消除公務員內部的不同聲音。但分析人士認為，這符合北京的“愛國者治港”謀畫，將香港牢牢控制在掌心。

香港公務員事務局局長聶德權3月8日表示，近200名公務員沒有簽署擁護『基本法』和效忠香港特區的聲明，按照機制，這些人必須離開公務員隊伍。

該局長稱，公務員如拒絕簽署聲明以接納及承擔基本責任，政府就會對他們失去信心，因此會安排他們離開公務員隊伍。聶德權進一步解釋、公務員團隊要清晰知道和接受，愛國家就是愛中華人民共和國，中華人民共和國的執政機關就是共產黨。

根據香港當局統計資料，香港目前有17萬多名公務員，其中還不包括法官及司法人員、廉政公署人員和香港駐外地經濟貿易辦事處在當地聘請的人員。

香港2019年爆發“反送中”運動，最多時上街示威的民眾超過一百多萬，這一運動也得到不少公務人員支持。不少公務員參與遊行集會，甚至主動舉辦集會，呼籲其他公務員參加。

為強化控制，推行北京“愛國者治港”，港府去年底開始要求公務員以宣誓或簽署聲明形式表態效忠特區政府和擁護基本法。

中國港澳辦主任夏寶龍上月稱，必須始終堅持“愛國者治港”，他稱，絕不能允許有人做“損害中國共產黨領導的社會主義制度的事情”，“愛國者”必須珍惜維護國家主權、安全、發展利益、尊重維護國家的根本制度和香港的憲制秩序。