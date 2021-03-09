中國接種緩慢引發嚴重憂慮

中國在大肆渲染國產新冠疫苗已供應到60多個國家之後，暴露出一個嚴重問題，就是中國人注射疫苗比例過低，歐盟理事會主席米歇爾周二說，中國人接種的比例比歐盟國家已低出兩倍之多。更不能與美國以色列去比。一家中國研究機構擔心世界將因免疫力強弱一分為二，中國被劃入一個沒有抵抗力的自我隔離的世界。

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中國有影響力的肺炎專家鍾南山在強調加快接種的同時，披露了一個十分嚴峻的數字：只有3.56%的中國人注射了疫苗，不僅遠遠低於美國、以色列、英國，比歐盟也低得多。鍾南山稱，中國的目標是七月底前，讓40%的人口接種。中國另一位專家張文宏3月7日對『健康時報』委婉地表示，“由於中國民眾被保護得很好，反而有‘免疫缺口’”。

張文宏表示，當美國的整體免疫率超過60%，全球疫情可能結束並且重啟，“目前整體免疫力在5%以下，所以在這一年，疫苗是肯定要打的。”張文宏的表述很有意思，他表示不擔心疫苗產量，而是擔憂接種的速度和效率。他說，即使每天打500萬劑次疫苗，6月底達到40%的接種率，任務也十分艱巨，即使達到了，也還不到中國總人口的一半。針對這一“防疫缺口”，張文宏表示：一旦其他國家沒有很好地防控疫情，中國就始終會暴露在風險之下，並受到移入病例的影響。

但是，歐美卻在為中國接種率如此之低有另外一種擔心，十幾億中國人如果不能普遍獲得免疫力，新冠疫情對世界的威脅就揮之不去。不光這一最早爆發於中國武漢的疫情，有可能像“飛來去”一樣，才“飛”回中國，沒有獲得普遍免疫力的中國人如何在世界上活動也是一個很嚴重的問題。

中國的安邦智庫日前公布的一項研究似乎也反映出中方的擔憂，該報告稱：“令人擔憂的反倒是中國，中國實際是‘起了一個大早，趕了一個晚集’。由於中國在防疫成就上的宣傳比較高調，很早就宣布了‘各種成功’……這使得世界科技界不太願意與中國配合，渡過難關。”

為什麼會這樣呢？該項研究稱，中國可能低估了“疫苗戰爭”的危險，什麼是“疫苗戰爭”？“就是各國在有限的時間內、圍繞有限的疫苗產能進行的爭奪疫苗的博弈。”根據這一報告，“隨着疫苗大規模投入使用，世界實際上分成兩個部分，一個是因大規模接種而成為有抵抗力的世界，經濟和生活正常，社會環境開放；另一個是沒有抵抗力的世界，只能犧牲經濟增長和社會福利，採取嚴格的隔離手段。研究稱：“只要這種自我隔離狀態維持1-2年，一個國家的經濟和社會則有可能會崩潰。”該研究稱，從總體看，“中國以及第三世界國家的未來狀況令人擔憂”，結論：“疫苗接種將把世界分為有抵抗力的世界與無抵抗力的世界，而中國不能只停留在社會性防控形成安全框架之內，必須加入有抵抗力的世界之中。中國巨大的疫苗需求量與疫苗產能、購買可能性、接種能力之間，會造成一定的缺口，可能形成階段性的困難。中國不能低估“疫苗戰爭”的危險性。”

安邦智庫的研究是否有點聳人聽聞呢？不知道。至少可以說，中國領導人在第一時間高估了中國抗疫的勝利，沒有意識到抗疫的最終勝利，取決於中國人免疫力的普遍程度，從更大範圍來講，取決於全人類免疫的普遍程度。

歐盟理事會主席米希爾周二對中俄的批評就很值得思索，他質疑中俄兩國為什麼放着本國那麼龐大的人群不去接種，卻把疫苗當外交工具，大肆渲染如何如何幫助60多國提供疫苗？這話意味着，中俄兩個大國，不要華而不實地作秀，把本國的疫情解決了，本國的免疫力大幅提高了，對世界的貢獻就比什麼都大。

法國世界報周二報道指出，現在中國的問題是一個是產能的問題，一個是民眾是否信任國產疫苗的問題。也就是說，供應和需求都是問題。中國目前共開發17種疫苗，其中7種進入三期試驗，這其中又有四種獲中國當局批准上市。其中兩個由國藥出產、另外兩個是科興和康希諾生物，與前三種不同，後一種只需注射一針。

中國國藥稱有能力在2021年生產10億劑疫苗，甚至“每年生產30億劑”。不過，現在離這個數字仍然距離遙遠，根據財新報道，國藥兩個廠的年生產力為兩億兩千萬劑，科興則稱，六月開始，可每年出產20億劑疫苗，比目前的能力超出四倍。康希諾則表示將目前的年生產能力提高一倍，達致5億劑。

出席兩會的中國疾控中心主任高福稱，中國應在明年年初給70-80 %人口接種，但他微妙地承認，在理論生產能力與具體的產能之間仍有區別，因為質量標準構成非常“複雜的過程”。

另一個問題就是中國人對國產疫苗的信任問題。法國世界報報道說，疫苗的話題在中國極其敏感，過去屢屢出現的疫苗醜聞以及假藥醜聞，導致中國人對本國藥品的信任度極其有限。你聽中國人讚揚政府如何如何領導抗疫勝利並不稀奇，但你去問他會不會注射國產疫苗可能就很猶豫。根據香港『南華早報』報道，中國疾控中心一項民調顯示，該中心在北京的員工中，只有不到74％的人願意接種疫苗。而且學歷越高的人越不願意接種國產疫苗。

1月12日，國藥控股董事長、總經理以“個人理由”同日辭職引發混亂，另外，科興疫苗在土耳其公布的有效率是91.25%，在巴西為50.38%也引發不安。2015-2018擔任中國國家食品藥品監督管理總局局長、黨組書記的畢井泉也批評說，企業應該明白，他們的資料越公開越好。公開你們全部的資料，才能強化公眾的信任。還有一個原因，中國目前幾乎沒有新確診病例，也使得人們不願接種。

如何能說服中國民眾自願接種，也許需要中國領導人作表率，中國媒體不厭其煩地報道外國元首如何帶頭接種中國疫苗，但是，無論中國國家主席習近平還是總理李克強，都還沒有伸出自己的胳膊。