美日澳印四方峰會周五舉行 應對中國挑戰

美日澳印“四方聯盟”視頻峰會本周五舉行。白宮發言人帕薩其周二表示，美國總統拜登12日將與日本、印度和澳大利亞領導人舉行線上峰會，這是美國、日本、印度及澳洲組成的"四方安全對話"（Quad）首度舉行領導人峰會，應對中國挑戰。

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法新社消息，繼加拿大、墨西哥、G7峰會之後，這是拜登參加的首批峰會之一，旨在加強美國與傳統盟友的關係。帕薩其表示，此次峰會顯示拜登重視美國在印太地區的盟友及夥伴。

帕薩其表示，她預期峰會將討論國際社會所面臨的一系列問題，"從新冠病毒疫情威脅到經濟合作，也包括氣候危機"。

印度外交部稱，與會領導人將就"攸關共同利益的地區和全球議題及具體的共同合作領域"進行討論，以維護印太地區的自由與開放。

印度外交部在聲明中表示，峰會也將討論供應鏈、新興和關鍵科技、海洋安全和氣候變遷。

由於中國在印太地區和世界其他地區採取日益強勢的外交政策姿態，美國期待與主要地區盟友鞏固關係。

印度此前呼籲"四方安全對話"會員國投資其疫苗產能，以反制中國日益擴大的疫苗外交。

印度表示，會中也將討論目前持續中的對抗疫情行動，並探討"確保印太地區擁有安全、公平及平價疫苗的合作機會"。

美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀本月稍後也將訪問日本和韓國，這將是拜登元月就職以來，美國外交與國防最高官員首次訪問亞洲盟友國家。