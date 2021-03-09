英女王打破沉默稱"為哈里梅根經歷感到難過"將處理種族問題

梅根專訪引起英國王室再次陷入危機。英國女王伊麗莎白二世及王室周二表示，哈里王子和他的妻子梅根仍是"王室摯愛的家庭成員"，女王周二打破沉默表示將"私下裡處理哈里王子及梅根有關種族歧視的指責，承諾會"嚴肅對待"。

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英國哈里王子和其夫人梅根·馬克爾接受美國脫口秀女王奧普拉訪談上周日播出後，引起巨大反響，使英國王室陷入90年代王妃戴安娜接受媒體採訪後的又一場"危機"。這場專訪在英國獨立電視台播出時，吸引超過1200萬人收看。梅根在專訪中透露，某個王室成員曾作出種族歧視發言，她還曾被逼到想自殺的地步。

英國王室迫於壓力下周二打破沉默，以女王伊麗莎白二世的名義發表一份聲明，得知哈里和梅根在最近幾年竟然如此艱難，整個王室家族都感到難過。白金漢宮的聲明中說："(專訪中）所提到問題令人不安，尤其是種族問題。儘管有些回憶的事情或許存在差異，但王室會認真看待這些問題，並會私下處理這些問題"。

女王的聲明並稱，"哈里、梅根和（他們的兒子）亞契（Archie）將永遠是我們所摯愛的家族成員"。

據稱，英國王室高層召開"危機"會議，討論哈里王子和夫人梅根在日前播出的訪問中提出的指控。英國廣播公司的王室記者說，白金漢宮不會急於評論。王儲查爾斯到訪倫敦一間疫苗接種中心被問到對訪問的看法，查爾斯並無回應。

另據路透社報道，梅根的父親托馬斯·馬克爾周二說，他不認為英國王室有種族歧視，他希望據稱有位王室成員提到梅根兒子膚色黑的言論只是個"傻問題"。

梅根此前說她的兒子阿奇不會被授予王子頭銜，因為英國王室內部有人擔心“他出生的時候膚色會有多黑。”馬克爾對ITV說，“我非常尊敬英國王室，我完全不認為英國王室有種族歧視。我不認為英國有種族歧視，我認為洛杉磯存在種族歧視，加州存在種族歧視，但我不認為英國人是那樣的。”“關於寶寶會是什麼膚色，或者他有多黑的事情。我猜想並希望這只是某個人問的傻問題，可能就這麼簡單。這可能是某個人問的傻問題。而不是誰是個徹頭徹尾的種族主義者。”馬克爾表示，應該要調查這個說法。他說，在他生病的時候他女兒的表現讓他很失望。