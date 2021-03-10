王宇獲獎後失聯或與惡俗維基案有關

中國人權律師王宇3月8日國際婦女節榮獲美國國務院頒發的“國際婦女勇氣獎”之後與外界失聯，美國國務院表示密切關注王宇的處境，中國國內有維權律師認為王宇的被控應該同她正在代理的敏感案子惡俗維基案有關。

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美國第一夫人吉爾·拜登（Jill Biden）和國務卿布林肯（Antony Blinken）周一（3月8日）共同出席“國際婦女勇氣獎”的網絡頒獎典禮，中國維權律師王宇同其他20名女性一同榮獲嘉獎，但是王宇卻在獲獎當日與外界失聯，一直到本台播音日王宇的電話依然無法接通，她在推特上最後一次發表推文的時間是三月六日，當時她在返回北京的途中被滯留在廣州機場。

王宇是2015年709案中第一個遭到逮捕的律師，她是業內公認的勇敢律師，北京有律師認為她此番被消聲滅跡應該同她正在處理的敏感案件惡俗維基案有關。

2019年5月，“支納維基”等海外網站曝光習近平的女兒習明澤、姐夫鄧家貴的個人信息，隨後辦案單位之一的廣東茂名警方抓捕了多位轉播上述網站信息的大陸“惡俗維基”網站的成員。

2020年12月30日，北京當局將惡俗維基網站相關人員牛騰宇定為“主犯”，判處14年監禁及罰金13萬元人民幣，另外23名惡俗維基網站相關人員或會員也獲不同刑期，其中9人是未成年人，王宇律師與她的丈夫包龍軍律師是牛騰宇以及被判處兩年半的未成年人陳濼 luò安的代理人。他是未成年人中被判得最重也是唯一提出上訴的人。牛騰宇在拘押期間遭受酷刑，被抓時的罪名僅僅是因為侵犯公民個人信息權，但檢查部門隨後增加了尋釁滋事和非法經營兩大罪名。

王宇律師在接受美國媒體採訪時指出，這24名被判的人，並不是真正侵犯公民個人信息的人，因為很多最原始信息的獲得其實來自中國公安部門。

“惡俗維基”的創辦人暫居日本的肖彥銳2月23日向美國自由亞洲電台透露，被外泄的習明澤個人信息，並非是通過黑客手段獲得，而是從中共當局，包括公安、交警、邊檢等多個公民信息管控系統中，付錢購買回來的。

王宇律師指出，公安部門無法找到真正的責任者，因此，製造了一個假案，那這些年輕人來當作替罪羊。