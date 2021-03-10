2019理大生阿翔走上流亡路如今在美無倚靠

香港反修例運動一周年晚上，警察在中環進行大圍捕，多名手無寸鐵的年輕人被下令一字型站在街上接受搜身檢查。

阿翔2019年加入了“理大圍城”，今天他美國接受香港傳媒訪問時，希望流亡的抗爭者在外地不同地方組成團隊，為香港重光奮鬥。

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反修例運動加上《國安法》陰霾下，不少抗爭者身陷囹圄，刑期動輒以3年起跳。在“理大圍城”留守13個日與夜的抗爭者眼見身邊同路人陸續因不同罪名被捕，今年初獨自遠走，日前成功抵達美國，希望獲批政治庇護。他接受蘋果日報越洋訪問時指，《國安法》實施後港府只會“拉到冇人夠膽出聲為止”，希望流亡的抗爭者在外地不同地方組成團隊，為香港重光奮鬥。

早前47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，當中43人仍身陷囹圄，有人說法庭一牆之隔外，也不過是更大的監獄。21歲的阿翔（化名）2019年反修例運動期間參與過大大小小抗爭，包括衝入立法會、中大保衞戰和理大圍城，其中他在理大度過了13個日夜，開過兩次記者會，“太多人受傷、喊、走唔到，到後來筋疲力盡”。

阿翔說當時留守到尾聲，警方最終沒有“爆門”搜索，“他們有鑰匙，因為如果爆門爆了全個，Poly（理工大學）所有門，變了破壞學校資源”，結果出乎大家意料之外，他是在警方撤退後，混在人群中就這樣走了出去。理大的記憶都藏在心裡，同時亦成為恐懼被捕的夢魘，“我覺得我最需要走系因為兩個記招，呢個系最主要原因，我驚始終都會找到我，因為陸陸續續都有人被抓。

2020年初武漢肺炎在港爆發，抗爭活動無奈停止，阿翔開始覺得，留下來的作用不大，亦擔心一旦被捕，理大一役的歷史會少了個見證人，“2019年12月到2020月12月，覺得留下來幫不了什麼，只會多個手足俾人拉，二來好多人問做咩唔走……我有呢個身份，理大入面嘅嘢可以由我把口講出嚟，由一個受害者身份又好，手足身份又好，如果他朝港共政府發現我的身份拉了我或者被消失，那我就真系唔可以再同大家講，（不可以）保護呢段香港歷史”。

阿翔與父母關係疏離，亦沒有BNO，經朋友幫忙，輾轉到了美國，計畫申請政治庇護。今年初他帶着兩萬港元隻身出發，旅途上心情忐忑，憂慮隨時被捉，幸好有驚無險，“都系博一博，萬一中途被截，可能真系會送中，但無計可施，當初走都系一個冒險，反正都返唔到香港”。 他對於留在香港的抗爭者，顯得更為擔心，“我知道香港有一班手足還在奮鬥中，我理解他們有的想等手足出來之後一齊走，但系我最壞打算系，班手足未必真系出來”。

阿翔說《國案法》後，近日43名民主派人士不獲保釋，是意料之內的制度崩壞，“大家應該早已預計得到，上至議員，下至普通市民，將來只會越拉越多，拉到沒有人敢膽出聲為止。”他認為有憂慮的抗爭者，應該儘早計畫離開，任何抗爭證明，都可成為申請政治庇護的原因。

他相信大家在海外仍可為香港努力，各地形成手足團隊，香港將來會重光，“這裡曾經系我們出生、由細到大都，雖然說不上好大感情，但我想或多或少喺每個人心目中都佔了一地位，只是想在這個地方給港共同中共摧毀咗，他朝有一日我們成功重光，我想我們會令他們變得更好，以後都不會給港共入侵”。

對於2019年種種，阿翔說從不後悔抗爭，回憶抗爭以前，他對人生有很平凡的期待，未知今後能否在地球另一端實踐，“同普通人一樣想安居樂業，退休有時間去香港海灘清潔嚇環境、執嚇垃圾，因為成日都給人亂拋垃圾”。

阿翔是在抵達美國前接受訪問，入境後正被當局羈留，據了解，他已循法律途徑尋求政治庇護，正待移民局處理申請。蘋果日報向美國國務院查詢香港抗爭者申請庇護情況，暫時未獲回覆。