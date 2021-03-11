中國：人大會議為香港的選舉改革鋪平道路

中國人大會議周四幾乎一致同意對香港的選舉制度進行改革，這將使北京政府對香港議會選舉中，親民主的反對派候選人，擁有否決權。

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中國全國人大近3,000名代表對西方各國的警告不予理會，沒有意外地批准了前英國殖民地的“改善選舉制度的決議草案”。 投票結果宣布時，贏得了全場的掌聲。沒有代表投反對票，只有一位棄權。

上周宣布改革草案後，倫敦，華盛頓和布魯塞爾都警告中國當局，不要對香港的自治權和自由權繼續發動新的攻擊。

法新社指出：草案對香港立法會代表任命的修改是在北京實施香港國家安全法近一年後進行的，這一期間對香港親民派人士遭到聞所未聞的鎮壓。在2019年香港發起針對北京在港影響力的大型抗議潮之後，北京實施了這項法律。不過，中國國家主席習近平的權力沒能阻止反對派在2019年底，香港地方選舉中取得的巨大勝利。

在周四的投票之後，估計人大常委會負責起草法案，法案文本獲得人大正式批准後，再在香港實施。

該文本尚未公布，但人大的一位高層解釋說，文本將包括提高香港“選舉委員會”的作用，該委員會隸屬於北京，已經直接任命了立法會議員的一半。

自從1997年回歸以來，這一作法讓北京能夠保證立法會的議案獲得多數人的贊成票。