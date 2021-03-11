歐盟批准使用美國強生疫苗 法國表示不準備停止使用阿斯利康疫苗

歐盟周四批准使用美國強生制藥廠研發的單劑新冠疫苗。這是歐盟批准在27國境內使用的第4支新冠疫苗。在丹麥等歐洲多國宣布，暫時停止使用阿斯利康疫苗後，法國表示，目前不準備停止使用阿斯利康疫苗。英國首相約翰遜發言人強調，阿斯利康疫苗安全有效。

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法新社稱，歐盟的有關決定對被指責疫苗接種緩慢的歐盟來說是一劑"強心劑"。不過，據多個渠道獲悉，首批強生疫苗可能不會再4月前到達。

歐盟執委會主席馮德萊恩在推特上發文稱，"更加安全有效的疫苗正準備上市。在歐盟藥品管理局積極審查之後，我們剛剛授權在歐盟使用強生疫苗。"

歐盟藥管局此前已核准3支疫苗，分別是2020年12月底批準的美國輝瑞藥廠與德國生技公司BioNTech共同研發的疫苗，其次是2021年1月批准美國藥廠莫德納的疫苗，第3支是阿斯利康與牛津大學合作研發的疫苗。

歐洲藥管局說，強生疫苗有正面評價，批准這款疫苗使用許可後，歐盟在抗疫及保障民眾生命健康方面，會有另一個選擇。

強生疫苗只需注射一劑，美國、加拿大等國已批准使用，南非正加快審查。

另據法新社報道，在丹麥等歐洲多國宣布，暫時停止使用阿斯利康疫苗後，法國衛生部長維蘭周四表示，法國目前不準備停止使用阿斯利康疫苗。維蘭在每周新聞發布會上表示，在歐洲500萬接種阿斯利康疫苗者中，僅有30人出現凝血問題，這個比例不構成高風險。

丹麥、挪威和冰島先後表示，由於有人在接種英國阿斯利康疫苗後出現凝血問題，宣布暫時停用這款疫苗。丹麥衛生部說，報道指有人接種有關疫苗後出現血塊，衛生部決定暫停接種相關疫苗14天作為預防措施，但丹麥衛生部同時表示，目前沒有證據顯示血塊問題與疫苗有關。挪威和冰島衛生部門也宣布，暫停相關疫苗的注射。

英國外相拉布表示，阿斯利康疫苗在英國國內經反覆測試，證明可以安全採用，但他強調尊重每一個國家按自身監管程序所作的安全決定。

英國首相約翰遜發言人也強調，阿斯利康疫苗安全有效。英國藥物監管部門說，沒能確認有證據顯示阿斯利康疫苗有問題，他並指當民眾獲安排注射該款疫苗，應繼續前往接種。