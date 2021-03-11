王岐山領頭捧習近平 百年復興夜長夢多

中國全國人大會議進入尾聲，這個被稱為“舉手機器”的年度盛典讓人能記住什麼呢？至少，“老臣”王岐山在一次短短的講話中以宣誓的語調反覆頌揚習近平令人詫異。在習近平國家主席第二任期行將結束之際，觀察人士認為王岐山此舉明顯是在為習氏順利延續執政搖旗吶喊。

廣告 繼續瀏覽後續

身為中國國家副主席的王岐山3月6日出席湖南代表團討論時，發表的講話並無多少新意，王岐山已遠非當年當年協助習近平反腐時有種震懾的力量，因幫習有功，他本應在十九大退下，結果破例擔任了國家副主席。副主席的角色更多是禮儀性的，雖然他被視為“第八常委”，但也幾無具體的作為。

但是兩會這種場合，適合高聲宣揚。根據新華社報道，王岐山在很短的講話中八次提到習近平：“要以習近平思想為根本遵循......”“要以習近平思想為指導......”要對“習核心”如何如何，“要在思想和行動上同以習近平為核心的黨中央保持高度一致”等等，王岐山這是為了表白忠心，還是為了強化習近平的權力？至少，王岐山領頭之後，觀察人士注意到，今年的兩會，捧習，頌習又勝過以往。

習近平第二任期以來，尤其是通過“修憲”廢除國家主席任期制以後，捧習風愈演愈烈，打頭的主要是習的親信，比如把習近平稱為“一尊”的栗戰書，還有通過強勢吹捧擠入親信圈但近來不是太活躍的天津市委書記李鴻忠，他的名言是“忠誠不絕對就是絕對不忠誠”。北京市委書記蔡奇、重慶市委書記陳敏爾，廣東省委書記李希等。上海市委書記李希都不甘落後。

資深評論人鄭中原指出，今年“兩會”最新這一輪頌習風潮更為罕見。主要是吹捧習近平的高官言論都獲得新華社通稿高調集中刊發，並且特彆強調習的“舵手”稱號，這是學毛澤東，甚至超越毛，明顯是在為二十大連任造勢。但他注意到這次表忠的規模顯示有人人過關的意味。

那次修憲廢除國家主席任期制，也有王岐山的功勞。修憲為習近平連任鋪平了道路，但是，習近平此後遭遇了中美貿易戰，香港反送中風暴，以及讓中國形象在全世界變得日益暗淡的新冠疫情危機。

中共現在全面控制了香港，習近平還宣布抗疫取得了勝利，脫貧取得了歷史性勝利。勝利一個接着一個，在觀察人士看來，習宣布勝利，表面上是為了給今年中共成立百周年獻禮，實質上是讓所有的人接受他的勝利，無形中承認他的英明，為打破中共規矩的第三任鋪平道路。

習近平的親信們已經做了許多的歌頌，人事布局早已完畢，但是，為什麼還要在兩會上，讓全體高官利用所有機會以不同的方式表忠呢？

在觀察人士看來，大談“四個自信”的習近平，對自己的未來不一定那麼自信，百年復興夢，夜長夢多。