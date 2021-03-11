黃碧雲“顛覆國家” 獲準保釋

47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權案，總裁判官蘇惠德上周批准其中15人保釋，律政司迅即追殺其中11人，要求覆核保釋決定，令11人須繼續還柙。國安法指定法官杜麗冰今早在高等法院處理律政司對黃碧雲及伍健偉的覆核申請，她表明將會即日裁決。法官聽罷陳詞，拒絕律政司的申請，准黃碧雲保釋。

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黃碧雲繼續由資深大律師夏博義代表。黃碧雲穿着青色外套從囚室步出後，向旁聽人士揮手，看來精神不錯，黃的丈夫佘雲楚及另一女親友揮手回應，余雲楚開庭前向太太豎起手指公。黃在開庭前亦隔着玻璃與律師團隊商討文件及傾談。

黃的丈夫佘雲楚聽到法官批出保釋時頓時鬆一口氣。後方的男親友拍拍佘肩，本來愁眉不展的他流露喜悅之情，留心聆聽法官的說話，亦多次望向妻子。

黃碧雲獲准以總裁判官蘇惠德批出的保釋條件保釋，包括：

1. 任何人不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體/電子媒體/任何公眾平台），作出、發放或轉載任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法、或香港法例中維護國家安全的罪行的言論。

2. 任何人不得直接或間接以任何方式（包括傳統實體/電子媒體/任何公眾平台），作出任何可能有合理理由被視為任何根據其性質可構成違反國安法或香港法例中維護國家安全的罪行的行為。

3. 不得直接或間接組織、安排、參與或協調任何級別的選舉（投票除外），不論政府或非政府舉辦的任何選舉。

4. 不得直接或間接以任何方式聯絡任何外國官員、議員、任何各級議會成員或其他服務於以上人員的人士。

5. 不準離港，須交出旅遊證件及BNO，每晚12時至翌晨7時宵禁。

黃碧雲亦須交出10萬元現金、及丈夫提交10萬元人事，其他保釋條件包括不可離港、居於報稱地址及每周報到四天。

法官宣布休庭消毒後，黃的丈夫仍在簽署文件時，伍健偉已經從囚室步出，向旁聽席眾人揮手。多名天水連線的成員，包括區議員林進在庭內一見伍就展露歡顏，大力揮手回應。

伍健偉一見天水連線成員，隨即送出一個飛吻，有成員雙手放頭作心形回應。伍又與成員隔着玻璃幕討論還押期間“送衫”的做法，其間笑謂：“我實走唔到㗎。”成員回應：“我唔畀你講呀。”

伍健偉今由資深大狀彭耀鴻代表。

律政司一方今亦繼續由副刑事檢控專員楊美琪代表出庭。

法官杜麗冰甫開庭表示，收到傳媒的聯署信件，要求法庭剔除《刑事訴訟程序條例》第9P條下報導保釋程序的限制。惟她指出，雖然公開審訊的原則重要，亦理解傳媒報道的責任，但同時她亦有責任保護未來聆訊的完整性（integrity)，以及保護訴訟各方的利益，遂拒絕相關申請。

總裁判官蘇惠德上周經過馬拉松式開庭，批准劉偉聰、林景楠、楊雪盈、呂智恆、黃碧雲、伍健偉、張可森、何啟明、施德來、李予信、鄭達鴻、譚文豪、郭家麒、彭卓棋及柯耀林共15人保釋候訊，惟律政司隨即引用《刑事訴訟程序條例》第9H條，申請覆核保釋決定；按照法例，15人須繼續還柙，等候48小時內帶上法庭。

而在帶該15人上高院前夕，律政司改變主意，放生劉偉聰、林景楠、楊雪盈及呂智恆四人。

此外，戴耀廷撤回保釋申請。其餘被告則不獲準保釋，包括區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子傑、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、範國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽、余慧明。案件5月31日再訊。

其中9名被告放棄行使8天覆核保釋的權利，包括趙家賢、鍾錦麟、劉澤鋒、譚凱邦、李嘉達、範國威、劉頴匡、徐子見及陳志全，其他被告將於明天再提訊申請保釋覆核。

22名被告明將覆核保釋申請

經歷上次47人同時應訊、最終耗時四日四夜才完成的提堂程序，法庭終於“從善如流”，明天22名被告的保釋覆核申請將分成三個時段處理，分別是早上9時30分、10時45分，以及中午12時正開始，每個時段審理7至8名被告，同樣由國安法指定法官、總裁判官蘇惠德主理。