BioNTech疫苗有大法官李國能保證 科興登時乏人問津

繼疫苗專家袁國勇後，香港前任大法官李國能也接種“BioNTech、復必泰”疫苗，相比最近頻頻出事的科興疫苗，後者顯得有點冷清。

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BioNTech復必泰疫苗首日開打，中山紀念公園體育館疫苗接種中心一早便有市民排隊等候。不少人表示選擇BioNTech因保護率較高，有人稱早前接種科興疫苗後死亡個案令他失信心，“（就算）約了打針也取消！”有人則表示“袁國勇都打這種疫苗。”

現年72歲的首任終審法院首席法官李國能，10日今早亦到中山紀念公園體育館接種BioNTech疫苗，沒有回應傳媒提問。而今早一名外籍人士於中山紀念公園體育館接種疫苗後不適送院。

7間由醫管局營運的社區疫苗接種中心，今日起開始提供BioNTech復必泰疫苗接種。中山紀念公園體育館疫苗接種中心早上8時前便有約50人在場排隊等候，當中不少是外籍人士。入場要先掃安心出行二維碼或登記個人資料，之後到位於2樓的接種中心打針。

市民稱過程暢順，醫護人員會詢問身體情況後才安排打針，打完針後休息15分鐘便可以離開。今早有一名39歲外籍男子於中山紀念公園體育館接種疫苗後不適，被送入瑪麗醫院，情況穩定。

67歲的林先生是兼職保安，他告訴蘋果日報早前曾嘗試預約打科興疫苗但不成功，但近日接種科興疫苗後的死亡個案令他失去信心。

另一名老婦稱，有見BioNTech復必泰疫苗的保護率較高，“袁國勇都打這種疫苗”由又指已諮詢家庭醫生意見，不太擔心副作用，“順其自然啦。”

任職醫生、60歲的David認為打疫苗是做正確的事。他稱選擇BioNTech復必泰疫苗因其比起科興有較多數據支持，“這和政治完全無關......只是我們看到復必泰和其他疫苗，比起科興都有更多數據。”他指不擔心副作用，認為武肺疫苗的副作用與其他疫苗類近。至於近日注射疫苗後的死亡個案，他稱可能只是偶然，相信政府專家指死亡與疫苗無直接關係的說法。

68歲的梁先生稱自己從事有關方面的研究，認為BioNTech疫苗較好，打疫苗則是責任。他稱自己有高血壓30、40年，但一直受控，不擔心疫苗的副作用。