日本奧運大臣：東京奧運會不以接種疫苗為參加前提

據報道，國際奧委會（IOC）主席巴赫在11日以線上方式舉行的國際奧委會全會第二天的審議中透露，接到了中國奧委會有關向東京奧運會和明年2月北京冬奧會參加者提供新冠疫苗的提議，並稱“增加部分的費用將由國際奧委會負擔”。對此，日本奧運會和殘奧會擔當大臣丸川珠代12日表示：事前我沒有聽說這件事，我只是在國際奧委會的網頁上得到這個消息。丸川珠代指出：我們舉行奧運會不以接種疫苗為前提的原則不變。

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同時，東京奧組委的武藤敏郎秘書長說：事前完全沒有通知我們，而丸山珠代表示：我的認識是談到了對承認中國新冠疫苗的國家提供疫苗，承認中國疫苗的國家可以對此作出判斷，而在我國，對於中國的疫苗，是否有企業進行了承認申請我們完全不知道。

據悉，有國際奧委會委員詢問日本運動員的接種預期，武藤敏郎回答稱：“日本政府尚未發布明確消息”。

丸川指出：我們現在所研究的對策是，不接種疫苗，也能參加奧運會，並沒有把接種疫苗作為前提。我們將在五方會談中對此加以確認，在得到理解的基礎上進行調整。

日本官房長官加藤勝信在12日上午的記者會上對此表示：並不掌握詳情，因此不便做具體評論。他還說：我沒聽說就此與國際奧委會事前有具體的商談。加藤指出：日本政府即使不把接種疫苗作為前提，也正在積極推進能夠舉辦安全、安心的大會所需要的包括檢查與行動管理在內的綜合性感染症對策的討論。