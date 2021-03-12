法媒：新冠病毒是石正麗改造的病毒？

新冠疫情爆發一年之後，最初被認為時陰謀論的病毒來自實驗室泄露的可能性越來越受到科學界的關注，儘管北京當局極力否認。當然，中國政府無法承擔造成全球兩百萬人死亡這一重大的責任。然而，法國電視二台“特派記者”調查節目用幾個月的時間找到了一系列的證據證明病毒來源的可疑性，大膽地提出了到目前為止在法國媒體依然半遮半掩的問題。例如：為何不能排除病毒是人為改造的可能性？他們在中國，印度，美國等國進行實地報道，並且採訪了多位國際知名的病毒學專家，甚至派遣團隊前往雲南蝙蝠洞附近觀察，獲得了珍貴的第一手資料。

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S蛋白似乎為人體特設 學者無人可解

法國國際科研中心的病毒學家Etienne Decroly是最早對新冠病毒自然來源版本提出質疑的科學家，他不僅認為病毒可能來自實驗室泄露，還通過對病毒傳染人類的途徑的研究認為病毒或來自實驗室改造。他認為新冠病毒的S蛋白上存在一個（Furin）蛋白酶的酶切位點，這一特點是其他新冠病毒所沒有的，也正是它使病毒具有高度的傳染性，導致了一場全球性的大流行病。

一年多來，全世界多個國家的病毒學專家都發現S蛋白這種特意功能，沒有任何人能夠解釋為何它特別容易進入人體。澳大利亞病毒學家在研究新冠疫苗時意外發現，人類感染新冠病毒的可能性遠遠高於別的生物種類，該病毒似乎是專門為人類而製造。

新冠病毒是GOF的產物？

法國電視二台的報道指出，武漢病毒實驗室的石正麗與美國病毒學家Ralph Baric 合作多年，從事增進病毒基因功能（GOF）方面的研究，研究內容是改變病毒的基因以增加其傳染性，新冠病毒是否是石正麗研製的人工合成病毒從實驗室泄露？2016年石正麗同美國病毒學家合作進行病毒改造，將薩斯病毒與冠狀病毒相結合總共改造了八個可以感染人類的冠狀病毒。

提出上述質疑的並不僅僅是Etienne Decroly一人，澳大利亞著名病毒學家，林德斯大學（Flinders University）的Nikolai Petrovsky也是其中之一：“當你把所有的現象彙總起來，你就不得不提出這一疑問，當然，我很希望能夠排除這種可能性，但是，你越是進行深入的研究，就越是發現排除這種可能性是是不負責任的，因為你不可能排除這種可能性。”

國際諸多病毒學專家都對病毒基因增功能研究（GOF）的威脅性提出警告，法國巴士德學院的病毒學家 Simon Wain-Hobson早在2015年廣島原子彈爆炸六十周年紀念日之際就提出警告，病毒基因增功能研究很可能在未來造成同樣的災難性的後果。他在疫情爆發之後不久接受法廣採訪時表示，雖然沒有任何證據，但是，他不能排除這種可能性。法國國家科研中心的另一位科學家Bruno Canard也就GOF研究擔心的表示：“儘管出發點的善意的，但是，這實在太危險了，因為倘若你成功的製造了一個可以感染人類的病毒，不能排除病毒在不知不覺中從實驗室泄露，通過科研人員感染他們的家屬，及朋友，一場大流行病就這樣爆發了……類似的研究，到自然中去尋找病毒，對它基因進行改動，以便搞清楚它的功能，這就如同用打火機來尋找煤氣管道的泄露口一樣。”

RaGT13：一個充滿謎團的病毒

根據法國電視二台的調查，在新冠疫情爆發之後兩個月，2020年2月，石正麗在美國著名的“自然”雜誌上發表文章，聲稱發現與新冠病毒基因96 %相同的一個名叫RaTG13的冠狀病毒，但是，她的國際同行們想知道的是，她是何時發現這個病毒的？為何沒有在疫情爆發初期就公布此一病毒？石正麗在自然雜誌上發表文章時並沒有明確病毒發現的時間與地點，也沒有提供相關的數據。武漢病毒實驗室擁有自己的數據庫，但是，令人費解的是這一數據庫在疫情爆發之後三個月被關閉，外界無法接觸實驗室的相關數據。有中國網民截獲了數據庫的星光網頁，內容顯示，實驗室收集了數千個新冠病毒，病毒的來源有許多來自雲南。

國際病毒學界認為石正麗不儘快對外公布可以為研究新冠病毒提供寶貴資料的RaTG13病毒的行為是令人難以理解的。法國病毒學家Bruno Canard表示：“新冠病毒已經在全世界造成兩百萬人死亡，導致嚴重的經濟與社會後果，中國方面能夠做到的最起碼的就是想外界公開信息，把實驗室的數據對外公開。”

2013年雲南蝙蝠洞感染事件

由於英國BBC和美國美聯社記者在去雲南蝙蝠洞採訪時都遭到警方監督，在抵達目的地之後又被當地身穿便衣的人驅趕，最終未能達到採訪的目的。法國電視台因而採取了獨特的對策，派遣一位能夠說當地地方方言的中國人和一位攝影師假扮成一對去雲南旅遊的情人前往當地考察。當地農民向他們介紹，前往蝙蝠洞的公里已經遭到封鎖，當局在蝙蝠洞口四周裝置了視頻監督攝像儀，多位試圖接近蝙蝠洞的人已經被當局帶走。由於風險太大，法國電視台因此決定停止在當地的調查，但是，人們不禁要問：中國當就究竟為何如臨大敵？莫非石正麗從次地採取的冠狀病毒標本確實與新冠疫情有關？

石正麗為何排除雲南村民死亡與冠狀病毒有關？

2013年，雲南通關三名村民因清理一個充滿蝙蝠的廢棄的銅礦舊址感染疾病爾死亡，另有多人受到感染，今天這些人的身上被測出帶有冠狀病毒的抗體，當時，中國著名傳染病專家鍾南山認為他們感染了一種冠狀病毒，醫生認為當初雲南病人的肺部透視與今天新冠病人的肺部透視十分類似。印度一位知名的病毒學專家在網上找到了一位中國病毒博士的博士論人，論文對雲南感染病人的感染過程以及病症作出了詳細的介紹。不過，令人費解的是，石正麗日前在談到雲南感染病例時卻強調這些村民是受到蝙蝠洞中的毒蘑菇的感染，而隻字不提冠狀病毒。

石正麗曾經就讀於法國蒙彼利埃第二大學並且在法國獲得博士學位。但她拒絕接受任何法國媒體的採訪。

法國電視二台“特派記者”調查視頻鏈接（有關新冠病毒的內容從38分開始）：

https://www.francetvinfo.fr/replay-magazine/france-2/envoye-special/envoye-special-du-jeudi-11-mars-2021_4302957.html