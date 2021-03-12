螞蟻金服CEO胡曉明辭職，董事長井賢棟將兼任

當地時間3月12日晚間，螞蟻集團董事長井賢棟向內部發布郵件稱，公司CEO胡曉明將辭去螞蟻金服CEO一職，未來將負責螞蟻和阿里生態社會公益相關項目。在胡曉明離任後，井賢棟將兼任螞蟻金服CEO。

廣告 繼續瀏覽後續

對此，螞蟻集團回應多家媒體查詢稱，情況屬實，董事會基於個人意願同意這一請求，感謝胡曉明對公司的努力和付出。據公開資料顯示，胡曉明於2005年6月加入阿里巴巴，先後在支付寶、阿里金融、螞蟻金服擔任重要職務。2019年12月，胡曉明出任螞蟻金服CEO，向董事長井賢棟彙報。值得注意的是，在胡曉明出任螞蟻金服CEO之後，支付寶內部進行了一系列業務整合，隨後在2020年推出較大改版。

去年11月，備受矚目的螞蟻集團滬港兩地上市計畫IPO被緊急叫停。11月2日，央行、銀保監會、證監會等四部門對螞蟻集團實際控制人馬雲、董事長井賢棟、總裁胡曉明進行了監管約談。12月26日，中國人民銀行、中國銀保監會、中國證監會、國家外彙管理局等金融管理部門聯合約談了螞蟻集團。

《華爾街日報》11日報導指，阿里巴巴集團可能因其壟斷做法被中國官方征以創紀錄的高額罰金。報導援引熟悉北京方面思路的官員說，“只要該公司與其說話隨意的創始人（馬雲）撇清關係，更緊密地站在中國共產黨一方，監管機構並不希望打倒這家在中國家庭和全球投資者中都很受歡迎的科技巨頭。”

英國《金融時報》周五另報導稱，根據該報獲得的被指是馬雲私人飛機的記錄顯示，螞蟻集團IPO被叫停，馬雲開始對外低調後，他忙碌的行程急劇放緩。報導指，在去年10月之前，馬雲平均每三天就會出行一次。今年1月和2月，他大約每周只出差一次，主要是去北京和熱帶島嶼度假勝地海南，彭博社曾報道他被發現在海南打高爾夫球等。