阿里巴巴因壟斷面臨中國創紀錄高額罰款

法新社援引美國《華爾街日報》周五報道，阿里巴巴可能因其壟斷做法被征以創紀錄的高額罰金，自去年12月以來這家由馬雲創建的電商巨頭一直在接受中國監管機構的嚴格審查。

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據《華爾街日報》援引知情人士消息報道，阿里巴巴被課以的罰款金額可能會超過高通集團215年因反競爭行為支付的9.75億美元罰款，是中國迄今課徵的最高壟斷罰款。

阿里巴巴和中國國家市場監管總局周五均沒有對法新社就這一消息的質詢做出回應。

由億萬富翁馬雲創立的阿里巴巴幾個月來一直受到中國監管機構的嚴格審查，中國國家市場監督管理總局在去年12月宣布啟動對阿里巴巴的反壟斷調查。但除了有關其“二選一“排他性代理協議外，當局沒有公開更多指控細節。

阿里巴巴實施“二選一“被舉報受到監管總局對其涉嫌壟斷行為地立案調查。“二選一“即網購平台要求與他們合作的電商，不能在其他平台上開售產品，即變相獨家代理。

去年11月，阿里巴巴關聯的企業螞蟻集團的創紀錄的37億美元首次公開發行(IPO)計畫被北京當局緊急叫停。在此之前，馬雲曾在公開論壇批評中國金融監管機構的作用。

不少分析將阿里巴巴的境遇視為來自當局的指令，尤其是馬雲在隨後幾個月能曾一度在公眾前消失。

但《華爾街日報》報道引據熟悉北京思路的官員表示，中國當局不希望“打倒這家在中國家庭和全球投資者中都很受歡迎地科技巨頭，只要它撇清與馬雲的關係並更緊密地與共產黨保持一致，就可能會受到比螞蟻集團要溫和一些的對待。”

周五早間阿里巴巴在香港上市股票盤攀升近2%，顯示市場有所放心