台灣建議緬甸台資掛立青天白日旗 避免遭反華打砸

緬甸民眾持續抗議軍事政變，屢屢示威中表達對中國不滿與憤怒。中國遭指控支持軍事政變，剛剛過去的周末，至少有23家中資企業遭到抗議民眾衝擊甚至打砸破壞。稍早，抗議民眾還包圍了中國駐地外交機構。台灣在緬甸企業也報告受到牽連。台灣當局或建議台灣企業懸掛台灣旗幟，以區別不是中國企業。台灣譴責緬甸政變，也譴責當局“對和平示威者過度使用致命武力”。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天報道稱，台灣周一建議在緬甸的台資公司升起台灣的旗幟，以區別於中國公司。中國公司周日在仰光遭到軍政權鎮壓的親民主示威者襲擊。

僅在昨天，又有20多名示威者遭到軍警實彈槍殺。周日，抗議者抗議2月1日軍事政變，在仰光郊區Hlaing Tharyar燒毀了幾家中國工廠。警方開槍射擊，是自政變以來最致命的鎮壓日，造成22人死亡。

這些事件使台灣感到擔憂，台灣的公司過去被誤認為中國公司，而在東南亞發生的反華憤怒事件中遭到襲擊。事實中的台灣駐緬甸外交駐派機構已建議在該國在台灣企業清楚地表明自己是“在緬甸另種企業，“包括升起台灣國旗，並向當地員工和周圍居民解釋”這些是台灣公司，以便避免遭混淆和引發判斷錯誤。

據台灣外交部周一說，十名台灣公民被暫時困在仰光郊區的暴力衝突中，台資工廠遭到襲擊時也蒙受財產損失。

緬甸有大約270家台灣公司，分布在銀行，紡織和鞋類製造領域，總投資額估計超過10億美元。

法新社引述中國官方媒體《環球時報》消息，中資32家工廠周日在緬甸遭到破壞。中國駐緬甸大使館呼籲當局“保證中國公司及其員工的安全”。中國是緬甸的鄰國，是緬甸的主要貿易夥伴之一。

據該報道，沒有人聲稱對這次襲擊負責，但近幾周來該國民眾對北京的反感情緒加劇。