緬甸中資工廠遭襲擊 當地人聲稱軍隊是責任者

緬甸多家中資工廠周一遭到焚燒，m q尚不清楚責任者是誰。一位在緬甸居住多年的西方非政府組織負責人向法廣表示，有足夠的證據證明，大量的照片以及目擊者證明，絕大多數縱火事件為軍隊所為。

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他認為軍方此舉是一石三鳥：轉移外界的注意力，因為剛剛過去的星期天是緬甸最血腥的一天；其二是為了嫁禍於人，為鎮壓示威民眾提供借口，其三也是出於金錢考量，中資以及別的外國企業因此將尋求緬甸軍隊的保護，軍方因此可以獲得金錢收入。他還指出，緬甸軍隊已經沒有任何底線，他們毫無顧忌的射殺示威民眾。

密切跟蹤緬甸局勢的緬甸果敢民兵也發推文表示懷疑軍隊是縱火責任者。

緬甸果敢民兵推號 © 網絡

路透社引述中國環球時報周一稱，截至周一今天中午，緬甸仰光有32家中資工廠在針對中國企業的“惡意”襲擊中被打砸破壞。環球時報在推特發文引述中國大使館稱，兩名中國員工受傷，總計財產損失達到2.4億元人民幣(3,690萬美元)，沒有人死亡。

台灣中央社報道，中國外交部發言人趙立堅今天公開要求緬甸，查處“打砸搶”中企的相關肇事者。至於緬甸局勢動蕩，中方是否撤僑，趙立堅並未正面說明，只說希望緬方確實保護中國公民安全。

該報道引述中國官方媒體消息，據趙立堅說，緬甸中資企業遭打砸搶事件“性質十分惡劣”。中國駐緬甸使館已與緬甸中國企業商會和相關企業取得聯繫，要求當地警方採取有力措施，保障中資企業的安全。