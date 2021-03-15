緬甸民眾反政變示威打砸中資廠 北京尚未提撤

中國外交部發言人趙立堅今天公開要求緬甸，查處“打砸搶”中企的相關肇事者。至於緬甸局勢動蕩，中方是否撤僑，趙立堅並未正面說明，只說希望緬方確實保護中國公民安全。中國官方媒體報告說有32家中資企業在緬甸遭打砸破壞。中國官方指緬甸示威燒砸中資工廠“性質十分惡劣”。中國外交部發言人未提緬甸軍警槍殺數十民眾內容。

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據華爾街日報今天報道稱，緬甸經歷自政變以來最血腥周末，中資工廠遭打砸搶燒。周日，安全部隊在緬甸多個城市向抗議者開火，造成至少38人身亡。同時多家中國工廠遭縱火。

該報道稱，緬甸經歷了自軍方上月發動政變奪取政權以來最血腥的周末，周日，在這片土地上有數十人遇難，多家中國工廠遭縱火。

據監測逮捕和傷亡情況的非營利性組織政治犯援助協會(Assistance Association for Political Prisoners, 簡稱AAPP)提供的信息，周日，安全部隊在多個城市向抗議者開火，造成至少38人身亡。據估計自上周五以來另有13人喪生。

最激烈的衝突發生在萊達雅，這是緬甸最大城市仰光郊外一個貧窮的工業區。當地至少有22人罹難，多家中資服裝廠遭破壞和縱火。目前尚不清楚是誰縱的火。

該報道說，中國駐緬甸大使館周日表示，這些中資工廠遭不法分子打砸搶燒，多名中方人員受傷，有員工一度被困。該使館呼籲抗議者合法表達訴求，並要求緬方依法查處相關肇事者。

據路透社今天引述中國環球時報周一稱，截至周一今天中午，緬甸仰光有32家中資工廠在針對中國企業的“惡意”襲擊中被打砸破壞。環球時報在推特發文引述中國大使館稱，兩名中國員工受傷，總計財產損失達到2.4億元人民幣(3,690萬美元)，沒有人死亡。

據中央社報道，中國外交部發言人趙立堅今天公開要求緬甸，查處“打砸搶”中企的相關肇事者。至於緬甸局勢動蕩，中方是否撤僑，趙立堅並未正面說明，只說希望緬方確實保護中國公民安全。

該報道引述中國官方媒體消息，據趙立堅說，緬甸中資企業遭打砸搶事件“性質十分惡劣”。中國駐緬甸使館已與緬甸中國企業商會和相關企業取得聯繫，要求當地警方採取有力措施，保障中資企業的安全。

關於中方是否撤僑的問題，趙立堅則說，中方密切關注緬甸局勢的發展，對中方機構人員安全受到的影響非常關切。

趙立堅強調，中方希望緬方採取切確實措施保護在緬中國公民安全，堅決避免類似事件再次發生。同時也提醒在緬中國公民，提高安全防範意識，加強自身防範措施。

關於緬甸局勢，他重申希望緬甸各方保持冷靜克制，從緬甸人民的根本利益出發，堅持透過對話協商，在憲法和法律框架下解決矛盾分歧，繼續推進國內民主轉型進程。“當務之急，是防止發生新的衝突，儘快實現局勢降溫”。